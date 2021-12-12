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疫情變化多端！醫師自創防疫公式教自保　提醒5動作對抗病毒

▲門諾醫院醫師賴賢勇自創防疫公式：R＝V×T÷I  ，做好個人風險評估防範病毒入侵。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院醫師賴賢勇自創防疫公式：R＝V×T÷I ，做好個人風險評估防範病毒入侵。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

Omicron變異株傳播速度快攻破多國，引發全球關注，為了防範Omicron變異株來襲，中央流行疫情指揮中心也宣布，針對第1到3類接對象，第2劑施打滿5個月者即可開放接種第3劑。面對疫情的變化多端，研發防疫利器「Taiwan Box」的門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇自創防疫公式：R＝V×T÷I  。呼籲民眾做好個人風險評估，才能防範病毒入侵。
 
Omicron變異株使得全球疫情再添嚴峻，雖然國內目前尚未出現案例，但民眾仍不能掉以輕心，尤其面對即將到來的跨年活動，除了務必遵守中央疫情指揮中心的最新指引，門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇綜合了世界各國發表的期刊論文，創立了一套防疫公式：R（Risk感染危機）＝V（Virus病毒濃度）×T（Time接觸時間）÷I（Immunity免疫能力），並建議民眾，只要將這套公式落實在生活中，不論面對的是哪一種病毒，對於降低感染風險將有很大的助益。

▲門諾醫院醫師賴賢勇自創防疫公式：R＝V×T÷I  ，做好個人風險評估防範病毒入侵。（圖／門諾醫院提供，下同）

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研發防疫利器「Taiwan Box」的門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇。

賴賢勇說，公共衛生從個人做起，民眾應建立個人的防疫機制。而如何減少病毒的濃度，戴口罩就是很好的方式。他舉例說：假設所處的空間裡有2個人，有1人攜帶病毒，但2人都未戴口罩，另一個人的感染風險就相對提高。若2人都有戴上口罩，即便是最基本的布口罩，感染機率也會降低60%，更何況醫療級口罩的防禦力更高。因此；呼籲民眾，口罩務必戴好戴滿，因為病毒需要飛沫或氣溶膠當作載體，戴上口罩不僅是一種物理阻隔，也是保護自己與他人。除了降低病毒濃度，免疫力的提升也很重要，如何提升？醫師表示，日常的運動健身外，疫苗注射就是增強免疫力的最佳方法，尤其完成2劑疫苗的接種後，即使暴露於風險中，染疫機率也會降低，就算染疫，罹患重症的機率也會下降。此外，染疫風險也會隨著與病毒接觸時間的長短而有所不同，因此建議民眾，在疫情尚未完全平息前，進出公共場所、人潮聚集的密閉空間等盡量不要久留，尤其不可將口罩脫下，才能降低感染風險。

▲門諾醫院醫師賴賢勇自創防疫公式：R＝V×T÷I  ，做好個人風險評估防範病毒入侵。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
此外；民眾應注意室內通風性，好讓室內外的空氣充分對流，如果室內只有一扇窗戶，則可開啟房門，或在窗戶斜對角設置一台電風扇，加速空氣流通，而室內裝設空氣濾淨器也能有效降低病毒濃度。根據中央流行疫情指揮中心公布最新疫苗接種情形，疫苗人口涵蓋率第1劑超過7成，第2劑破5成6，但病毒會自找破口形成突破性感染，對沒打疫苗的民眾造成威脅，因此呼籲尚未接種疫苗的民眾，應盡快完成2劑的疫苗注射。
 
面對病毒的詭譎多變，賴賢勇強調，「接種疫苗」、「戴口罩」、「勤洗手」、「維持社交距離」並保持生活周遭的「通風」，是對抗新冠病毒的不二法門，民眾不需過度恐慌但也不得太過輕忽，養成良好的個人衛生習慣，時刻套用防疫公式，不僅是愛護自己也是保護他人的最佳防疫之道。

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