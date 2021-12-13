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ET民調「3成民眾盼入境改回14天隔離」　莊人祥：符合資格少勿擔心

▲▼指揮中心12/11記者會，發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／綜合報導

為因應春節期間國人返鄉心切與檢疫場所的龐大需求，中央流行疫情指揮中心提出春節7＋7檢疫方案，不過民調顯示，有3成民眾認為應調整回原本「全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」。對此，發言人莊人祥回應，目前春節7＋7方案預約數偏少，且符合資格者才適用，請民眾安心。

指揮中心宣布自今年12月14日起至明年2月14日止，針對已接種完整兩劑COVID-19疫苗之非重點高風險國家入境人員，開放檢疫旅館隔離7天＋居家隔離7天「春節7+7檢疫方案」。但根據《東森新媒體ETtoday》民調顯示，有不少民眾擔憂會因此形成防疫破口，希望能夠回歸到原先14天旅館隔離方案。

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《東森新媒體ETtoday》民調中心於2021年12月6日至12月8日期間，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象，透過「手機簡訊」方式進行意向調查，回收有效樣本數為1,386份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。

調查結果顯示，44.7%民眾認為台灣在春節期間「應參照國外實施更嚴格的入境檢疫與隔離規定」；30.8%民眾認為「應調整回原本全部入境者皆14天的檢疫旅館隔離」；僅19.6%民眾認為維持「春節7+7+7檢疫方案」即可。

莊人祥指出，春節期間7＋7方案預約數偏少，無論是7＋7、10＋4都要檢疫14天，只是中間檢疫場所改變。他解釋，雖然檢疫場所改變，但第6天一樣都會進行檢驗，「以前可能都要請檢疫者去醫院採檢，但目前的方式是會請我們的醫療人員直接到旅館採檢，陰性者才能搭乘防疫計程車返家進行居家檢疫。」

莊人祥接著說，在這之前會先確保檢疫者是否選擇一人一戶；若是一人一室在檢疫者返家前會先確認家人是否已接種兩劑疫苗，都符合者才能適用7＋7的方案，請大家放心。

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