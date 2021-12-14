LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

LINE本身的設定，讓一個帳號並不能在多個裝置上登入，LINE官方也提出解釋，同一個LINE帳號最多可以在四個裝置上同時登入，包含一台手機、一台電腦、一台iPad平板以及一個穿戴型裝置，例如智慧型手錶。