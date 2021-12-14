LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

▲LINE免費貼圖限時下載！（圖／LINE STORE）
記者邱晟軒／綜合報導
LINE免費貼圖又來了！LINE本周精選了5款貼圖，其中包括了《Dior Vibe 限定貼圖》、《Calvin Klein 潮流生活》、《JCB×寶總監 上班族甘巴爹!》、《LINE購物品牌名店×軟爛貓咪》、《生活市集 ╳ 豆花熊與麻糬蝸》，只要加入好友或解鎖任務就能免費下載試用。
《Dior Vibe 限定貼圖》（立即擁有）
下載條件：加入「Dior」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：180天
《Calvin Klein 潮流生活》（立即擁有）
下載條件：加入「Calvin Klein」官方帳號，即可下載免費貼圖。
使用期限：90天
《JCB×寶總監 上班族甘巴爹!》（立即擁有）
下載條件：加入「JCB TAIWAN」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《LINE購物品牌名店×軟爛貓咪》（立即擁有）
下載條件：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：90天
《生活市集 ╳ 豆花熊與麻糬蝸》（立即擁有）
下載條件：加入「生活市集」官方帳號，即可免費下載。
使用期限：180天
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