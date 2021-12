叫錯2非裔學生名字！　美大學教授慘被解僱

▲美國教授難為。(示意圖/pixabay)

實習記者黃靜芸/綜合報導

美國紐約福坦莫大學(Fordham University)一名教授在授課時,混淆2名非裔學生的名字後慘遭解雇。

據福坦莫大學校報《福坦莫觀察家報》(Fordham Observer)報導,該大學英文系的教授特羅根(Christopher Trogan),9月24日在作文課堂上,無意間叫錯2名非裔學生的名字。課後這2名學生給特羅根發了郵件,表達憤怒,並認為會被叫錯名字是因為他們都是黑人。

收到信件後,特羅根也傳送了9頁的郵件,回覆這2名學生,表示為「無意犯下的錯誤」道歉,指他「一生」致力於「正義、平等和和平問題」,當時是因為他在講台上閱讀另一名學生的作業,讓他「大腦很混亂」才會犯下此錯誤,「我已經盡我所能來證實,並讓被冒犯的學生放心,我犯了一個簡單的、人為的錯誤,這與種族無關。」

特羅根在回覆信件的結尾也提到,若學生仍然認為受到歧視,他願意放棄職位,「我可能,也可能不會,成為你下週課堂上的教授,這完全取決於你」。

其中1名被搞混名字的學生則表示,他們對於特羅根的印象並不好,因為這已經不是他第一次犯下這種錯誤,在以前4堂課中,都多次弄錯他們的名字,「這似乎有點過份,你需要做的只是說聲抱歉,一切都會沒事」,「我們實際上並沒有因為他搞混名字而不安,更重要的是,他會在回應中加入一些隨機的東西。」並指在特羅根的回信中,列出了他的資歷和「他為少數族裔所做的一切」,這部分給這名學生一種白人救世主情節(white savior complex)的印象。

事發2天後,特羅根隨即被校方通知停職,並且他的行為受到限制,校方還警告他不許再與學生有任何聯繫,否則他將立即被解雇。而學校也於10月5日和特羅根進行會議,並且在25日宣布解僱他。

事後特羅跟傳郵件給以前的學生,信中提到,「我從來沒有被告知對我的指控,也不知道我被調查」,「我完全被蒙在鼓裡」。

特羅根在被開除前,他透過信件向他以前所有80名的學生,解釋他被開除的事發經過。一名學生蘇布拉馬尼安(Pradanya Subramanyan)表示,他對於校方的處置方式非常「失望」,他認為特羅根是一位「非常棒的教授」,笑方沒有必要因此開除他,「我真的很震驚,因為這對我來說似乎沒什麼大不了的」,「我不認為他做錯了什麼」。

Fordham University professor fired after mixing up names of two black studentshttps://t.co/rwcAGs7i10