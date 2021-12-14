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叫錯2非裔學生名字！　美大學教授慘被解僱

▲▼教授,老師,上班。（示意圖／pixabay）

▲美國教授難為。（示意圖／pixabay）

實習記者黃靜芸／綜合報導

美國紐約福坦莫大學（Fordham University）一名教授在授課時，混淆2名非裔學生的名字後慘遭解雇。

據福坦莫大學校報《福坦莫觀察家報》（Fordham Observer）報導，該大學英文系的教授特羅根（Christopher Trogan），9月24日在作文課堂上，無意間叫錯2名非裔學生的名字。課後這2名學生給特羅根發了郵件，表達憤怒，並認為會被叫錯名字是因為他們都是黑人。

收到信件後，特羅根也傳送了9頁的郵件，回覆這2名學生，表示為「無意犯下的錯誤」道歉，指他「一生」致力於「正義、平等和和平問題」，當時是因為他在講台上閱讀另一名學生的作業，讓他「大腦很混亂」才會犯下此錯誤，「我已經盡我所能來證實，並讓被冒犯的學生放心，我犯了一個簡單的、人為的錯誤，這與種族無關。」

特羅根在回覆信件的結尾也提到，若學生仍然認為受到歧視，他願意放棄職位，「我可能，也可能不會，成為你下週課堂上的教授，這完全取決於你」。

其中1名被搞混名字的學生則表示，他們對於特羅根的印象並不好，因為這已經不是他第一次犯下這種錯誤，在以前4堂課中，都多次弄錯他們的名字，「這似乎有點過份，你需要做的只是說聲抱歉，一切都會沒事」，「我們實際上並沒有因為他搞混名字而不安，更重要的是，他會在回應中加入一些隨機的東西。」並指在特羅根的回信中，列出了他的資歷和「他為少數族裔所做的一切」，這部分給這名學生一種白人救世主情節（white savior complex）的印象。

事發2天後，特羅根隨即被校方通知停職，並且他的行為受到限制，校方還警告他不許再與學生有任何聯繫，否則他將立即被解雇。而學校也於10月5日和特羅根進行會議，並且在25日宣布解僱他。

事後特羅跟傳郵件給以前的學生，信中提到，「我從來沒有被告知對我的指控，也不知道我被調查」，「我完全被蒙在鼓裡」。

特羅根在被開除前，他透過信件向他以前所有80名的學生，解釋他被開除的事發經過。一名學生蘇布拉馬尼安（Pradanya Subramanyan）表示，他對於校方的處置方式非常「失望」，他認為特羅根是一位「非常棒的教授」，笑方沒有必要因此開除他，「我真的很震驚，因為這對我來說似乎沒什麼大不了的」，「我不認為他做錯了什麼」。

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