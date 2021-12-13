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社會 社會焦點 保障人權

獨／電商女王投資診所挨告詐欺　反控醫師「為報復而來」低調出庭

記者劉昌松／台北報導

有電商女王之稱的藝人安晨妤投資成立「長高診所」，和合夥醫師蔡世偉鬧翻，蔡日前爆料指控安涉嫌詐騙吸金，安立即回應指控蔡有「素養與操守問題」，雙方互控妨害電腦使用、妨害名譽等多項罪名，13日台北地檢署檢察官傳喚雙方出庭，對簿公堂，安晨妤庭訊後發現有記者採訪，沒說任何一句話，在律師陪同下快步離開。

▲▼安晨妤因投資長高診所和合夥醫師蔡世偉對簿公堂 。（圖／記者劉昌松攝）

▲安晨妤因投資長高診所，和合夥醫師蔡世偉鬧翻對簿公堂 。（圖／記者劉昌松攝）

安晨妤曾因與元祖食品少東張劭緯結婚，而被稱為「元祖少奶奶」，但2019年傳出婚變，隔年離婚，安晨妤靠著自己的資訊工程學歷，專注經營20年的電商事業，並開始投資成立長高診所，希望解決大部分爸媽希望孩子長高的煩惱。

但周刊媒體5月間報導醫師蔡世偉具名爆料，指控安晨妤風光集資成立5家長高診所，但她不具醫生資格，竟擅自更改醫囑、販售成長激素及療程，另外有醫生花大錢加盟分院，卻拿不到營業許可，只能遊走法律邊緣當諮詢所，涉嫌詐欺、偽造文書等罪。

安晨妤對此大為光火，接連幾天在臉書刊登聲明、自製影片反擊，她否認擅自更改醫囑，並指爆料的蔡世偉因為「個人素養與操守問題」，已經被公司控告妨害電腦使用罪，另外蔡又因相關醫療糾紛遭病患投訴，經查證屬實，現在已不在長高診所執業，安晨妤批評蔡世偉所說都是報復性的不實指控。

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