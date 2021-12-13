騎腳踏車「轉彎前沒示意」　男被撞成植物人再遭起訴

▲男子騎腳踏車被撞成植物人，事故鑑定報告認為，腳踏車突然轉彎是肇事原因。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

70歲鄭姓男子日前在家附近騎腳踏車時，被後方機車騎士撞上，2人都跌倒受傷，鄭男傷勢嚴重，成了植物人，家人怒告騎士未注意車前狀況，涉嫌過失傷害，但檢察官送請事故鑑定2次，都認定鄭男騎腳踏車轉彎前，沒有做出任何示意動作，才是肇事原因，台北地檢署13日處分不起訴騎士，反依過失傷害起訴已臥床的鄭男。

腳踏車在《道路交通安全規則》中被歸類為「慢車」的一種，「右轉彎時，應靠右側路邊右轉。但行駛於二車道以上之單行道左側車道或左側慢車道者，應採兩段方式右轉。」「左轉彎時，應繞越道路中心處左轉進入規定行駛車道內行進。但行駛於同向二車道以上之單行道右側車道或右側慢車道者，應依兩段方式進行左轉。」

另外根據「交通部道路交通安全督導委員會」入口網站介紹，自行車騎士應以手勢告知即將變換行進方向，平行伸出右手為右轉彎、平行伸出左手為左轉彎、左臂向下垂伸為減速或停車。

▲騎乘腳踏車轉彎前，應對其他用路人示意動向。（圖／翻攝交通安全入口網）

9月16日晚上9點左右，鄭男騎腳踏車行經台北市敦化南路二段63巷口附近時突然左轉，後方年約20歲郭姓男子騎機車迎面撞上，2人都傷勢嚴重，郭男臉部骨折、四肢擦傷，醫治後現無大礙，鄭男則是因為顱內出血、第2節頸椎骨折，送醫急救後仍呈現植物人狀況。

鄭家屬遭逢變故，憤而控告郭男沒注意前方狀況，涉嫌過失傷害，郭男也反控鄭男，原本檢察官安排雙方調解，郭男也誠意希望賠錢，但鄭男臥床所需醫療費用過於龐大而破局。

檢察官將事故現場圖以及路口監視器等事證，送請交通事故鑑定1次，並經覆議後確認，後方機車騎士沒有超速等違規情形，反而是腳踏車轉彎前，沒有做出任何示意動作，甚至沒有回頭查看後方來車，就突然偏移行車方向，是這起車禍的肇事原因，檢察官因此依過失傷害罪將鄭男起訴，郭男則因罪嫌不足不起訴。

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