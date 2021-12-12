4年姐弟戀分手　他討125萬「戀愛開銷」怒告前女友…法院判了

▲男子分手後怒告前女友，想討回125萬戀愛開銷。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

情侶分手後想討回交往時的花費，這樣算合理嗎？杭州西湖的男子小張（化名）與瑩瑩（化名）交往4年，年初分手以後，小張心有不甘，將瑩瑩告上法院，想討回交往期間付出的29萬多元（人民幣，下同，約新台幣125萬元），一狀告上法院。西湖法院經過審理，近日判決出爐，瞬間引起網路熱議。

綜合陸媒報導，小張2017年與瑩瑩相識，雙方很快確定戀愛關係，開始了甜蜜的姊弟戀，小張替瑩瑩開通了代付功能，瑩瑩也將信用卡交給小張使用，2人共同生活了許久。

直到今年年初，瑩瑩提出分手，小張心有不甘，將戀愛期間的大筆開銷、轉帳等項目列出，以民事借貸糾紛為由，將瑩瑩告上法院。

▲瑩瑩與小張交往期間曾2度懷孕、2度墮胎。（圖／免費圖庫Unsplash）



2人對簿公堂，小張指控，為了買禮物給瑩瑩、支應日常開銷，欠了不少錢，瑩瑩卻以感情為幌子，只想找長期飯票，嚴重傷害了他的情感。

對於小張的指控，瑩瑩則一一給予解釋，雙方同居生活的期間，她曾兩度懷上小張的孩子，2人商討過後決定墮胎，因此先後在醫院做了2次人工流產手術，小張轉帳的是手術費用，部分款項則是檢查費、調養身體所需的費用。

▲西湖法院駁回小張的訴訟請求。（示意圖／視覺中國）



西湖法院審理後判定，瑩瑩對涉案的轉帳金額做出合理說明，小張卻沒能進一步提供充分證據，證明雙方的借款合意，因此駁回小張的訴訟請求。

大陸網友們看完離奇的案例，在下方留言痛批，「這種男人還是等著打一輩子光棍吧？ 把女人睡了，還流產兩次，這種理由夠噁心人的」、「這男的真好意思啊？ 29萬還包括這幾年的房租，用女生信用卡套現後還給她的錢，女生還為他打了兩次胎…就這還要打官司要錢」、「人家女方沒把你告了都算對的了，這男的好意思。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘