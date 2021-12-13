50歲男每晚乾高粱助眠　罹食道癌第三期醫取胃組織重建食道

▲男吞嚥困難就醫發現罹癌，醫師用胃重建食道。（圖／部立南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

50歲的陳姓男子每晚都須乾掉一瓶高粱，否則就睡不著，但今年吃飯時逐漸開始感覺上腹部「卡卡」，就醫經內視鏡檢查發現，食道中段有4公分左右的腫瘤、切片確認為食道癌第三期；醫師先安排放射治療與化療，再為陳男進行微創手術切除食道腫瘤，並以胃的部分組織順利施行食道重建、恢復良好。

衛福部南投醫院指出，據國健署癌症登記資料及衛福部死因統計資料，癌症蟬連10大死因第一位多年，而食道癌在109年位居10大癌症死亡率第9名；患者以男性居多，在男性癌症發生率排名第6位、癌症死因排名第5位，且初期無明顯徵兆，等察覺到吞嚥困難等症狀時，多已是晚期，還可能出現咳嗽、上腹痛、胸痛、食道異物感、體重減輕等。

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南投醫院胸腔外科主任謝志明表示，手術仍是治療食道癌的首選方法，如陳男罹患中段食道扁平細胞癌，其食道重建手術首先將食道全切除，再利用部分的胃來做食道重建，替代被切除的食道功能。

謝志明說，因陳男為食道癌第三期，癌細胞已擴散至食道鄰近組織，並且有出現淋巴結轉移之狀況，因此術前與術後皆要搭配放射線治療及化學藥物治療，並且定期返診追蹤；而嗜用菸酒、檳榔，常吃過熱的食物等不佳飲食習慣，以及胃食道逆流患者、食道曾受腐蝕傷害者，都是導致食道癌的危險因子，若要預防便要戒除菸、酒及檳榔，養成良好的飲食及生活習慣。



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