新埔錦鯉玩家　入門4年養出全台大正三色冠軍　

▲新竹市錦鯉協會今日在新埔舉行錦鯉大賽。（圖／黃建南提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市錦鯉協會今日在新埔鎮鹿鳴里集會舉辦錦鯉若鯉比賽，冠軍是由飼養年資僅4年的新手黃建南奪得，本次比賽審判長謝崇勳老師大讚冠軍「大正三色」身材一級棒，雖然不是非常俏麗，但是紅盤、墨質、白質表現亮眼，因此7位評審一致推崇為全體總冠軍。

錦鯉被稱作「水中的活寶石」，因為配色豐富，傳統御三家（紅白、大正、昭和）幾乎很難找到一摸一樣的配色，導致錦鯉愛好家們一直在追求心目中的美魚出現。

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一般大眾總是認為，養錦鯉需要有很大的空間及很好的設備，其實只要找對方法，魚缸及小池也可以養出漂亮的錦鯉。新竹市錦鯉協會由桃竹竹苗地區錦鯉愛好家及養殖業者組成，為了打破「錦鯉是有錢人玩的高級寵物」刻板印象，並推廣大眾化養殖為目的，特別舉辦這項觀摩比賽。

▲▼本次得獎的亞軍與季軍。（圖／新竹市錦鯉協會提供）

協會表示，一尾高級錦鯉必須具備流暢體型、優良質地、完美配色及品種特性，辦理若鯉（未成年錦鯉）比賽就是考驗各愛好家的鑑賞能力及養殖業者的優良品系，透過資深評審的專業眼光，選出各項冠軍。參賽魚隻價值數千至數萬都有，無論入手價值，只要獲得各項冠軍，對於飼主來說都是無上殊榮，表示對眼光及養工，以及養殖業者的培育能力的激勵。另外，只要得獎，再經過二至三年的培養或許能身價翻好幾倍，乃至近百萬元的身價。

此次比賽有來至全台約500條錦鯉參賽，分為「紅白、大正、昭和、其他」4類，以最小18公分的迷你鯉到最大63公分若鯉，每5公分為一個級距，在每個階段中選出最好表現的魚隻，包括：體型、質地、各類該有的特徵、表現、花色、亮度等等綜合評分。

▲審判長評大正三花冠軍，「體裁順暢，紅盤晶瑩，墨質黑得發亮，白質雪白，令人驚艷」。（圖／新竹市錦鯉協會提供）

審判長謝崇勳評本次大正三色冠軍，「體裁順暢，紅盤晶瑩，墨質黑得發亮，白質雪白，模樣雖不花俏，但是依然令人眼睛為之一亮」。謝崇勳解釋，所有錦鯉以紅白為基準，黑色配置在白底上稱為「穴墨」最是高雅，可遇不可求，為所有玩家追求目標，而黑色在紅底上的「疊墨」則屬較下乘。錦鯉花色以基因為主要影響，但後天仍可依飼養決定表現是否加成，謝崇勳自豪地說，台灣錦鯉配種繁殖技術僅次於日本，為世界排名第二。

▲冠軍錦鯉去年11月(左)與近期(右)的花色變化。（圖／黃建南提供）

冠軍錦鯉飼主黃建南為新竹縣新埔人，曾有多年養魚經驗，2017年開始入門錦鯉養殖，曾參與大大小小比賽，但是這是錦鯉養殖生涯中第一次拿到大獎。

他說冠軍錦鯉去年9月間入手，當時體型約為35公分左右，隨著每個階段體型變化，花色越顯，獲得評審好評。黃建南說，養殖錦鯉和一般養魚一樣最重視水質，錦鯉喜歡含氧量高、亞硝酸越低越好的中性軟水，溫度則沒那麼嚴苛，10~30度環境都能存活，對於本次身價水漲船高的冠軍寶貝，他說很開心，也很有成就感。

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