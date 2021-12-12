車手情侶誆「提款卡丟棄」被識破　女友胸罩塞11張提款卡

▲車手情侶遇警盤查竟稱提款卡丟棄了。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

詐騙車手21歲潘姓男子與其林姓女友11日晚在ATM提領6萬元，為巡邏員察覺有異常遂上前盤查，潘男則辯稱以為自己遭通緝所以將提款卡丟棄，連女友也幫忙作證，唬弄員警在週邊尋找，但員警表示只知通緝犯見警會逃跑，丟卡片十分不合理，此時便衣執勤員警突表明身份並稱未見丟棄動作，經帶回警所偵訊從林女胸罩內搜出11張提款卡，讓2人無再法狡辯。

▲呼嚨員警在草叢內尋找提款卡。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所員警昨晚8時許，於桃園區成功路郵局ATM執行防制車手提領勤務時，發現潘姓男子與20歳林姓女友異常提領款項，立即通報警網到場協助盤查。

▲▼員警查獲贓款6萬元，並在林女胸罩內找到11張提款卡。（圖／桃園警分局提供）

潘男當時已提領6萬餘元，卻向員警辯稱以為自己被通緝，一時緊張把林姓女友的提款卡隨手丟出去了，其女友也幫忙「作證」，兩人說法一致，員警在周邊幫忙尋找均未發現。

正當他們以為成功騙過員警時，便衣執勤的員警突然表明身分，表示完全未見潘男有丟棄提款卡的動作，潘男嚇了一跳，急著辯稱是趁員警打電話時丟的，林女則表示要上廁所想逃離現場，員警認為2人有進一步詢問必要，將2人帶返所內分別詢問，女警發現林女胸罩身上藏有11張提款卡(包含潘男聲稱丟掉的提款卡)，使兩人無法在狡辯，全案移請偵辦。