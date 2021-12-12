台電「節電專車」開進南投富功國小　從遊戲中學節電撇步

▲台電節電專車全台巡迴推廣節電，南投縣首站草屯富功國小師生及家長踴躍參與體驗（下同）。（圖／台電南投區處提供）

記者高堂堯／南投報導

為提升全民節電意識，台電公司規劃簡明易懂的節電宣導活動，除推出台電節電專車「聰明節電宅」及「節電大富翁」等桌遊，也透過「節電專車」全台巡迴，針對一般民眾及國小三、四年級學童宣導推廣簡明易懂的節電方法，讓國人都能更快速吸收電力知識與節電觀念。

台電節電專車於11日巡迴至南投縣首站富功國小，適逢該校舉行校慶運動會，除了各項競賽，節電專車也帶來的各式各樣具節電教育意義的小遊戲：像是現在冬季耗電量較大的電熱水器，可以加裝定時器，白天及半夜不用時就關機，選用有節能標章的家電、換裝節能省電燈管及LED燈具，以及最重要的養成隨手關燈的習慣。

富功國小校長陳明正說，節電專車活動讓學童、老師及家長們一同互動體驗，瞭解電力能源知識，也從兒時紮根建立正確的節電觀念，養成良好的節電生活習慣，他對台電表示感謝。

台電南投區處處長李宣昌表示，台電今年喊出「節電從我改變」標語，大力推廣節電，呼籲國人將節電當作一種生活態度、在用電習慣上做小小的改變，就能一度一度地把電費省下來，希望能培養更多友愛地球，珍惜能源的節電達人。



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