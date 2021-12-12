「水環境巡守保育交流會議」　雲嘉嘉地區3縣市出席

▲雲嘉嘉流域水環境巡守保育交流會議。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局舉辦「雲嘉嘉流域水環境巡守保育交流會議」，由環保局長張根穆主持，邀請經濟部水利署第五河川局、雲林縣與嘉義市環保局、長榮大學教授洪慶宜、南華大學教授林俊宏、嘉義縣東石、六腳、太保、民雄、竹崎、大林6鄉鎮市公所與雲林縣、嘉義縣、市各水環境巡守隊參與。

環保局指出，北港溪及朴子溪屬中央管河川，橫跨雲嘉嘉地區3縣市行政區，其中北港溪流貫雲林縣及嘉義縣，朴子溪則流貫嘉義縣、市；朴子溪及北港溪中游以下長期以來河川水質監測呈中度或嚴重污染情形，改善河川水質污染是歷年首要任務，巡守隊一直是最重要的夥伴，為維持河川流域的環境清淨，留給下一代更乾淨美好的水資源，嘉義縣、市及雲林縣轄區巡守隊長期關心流域、默默守護，感謝巡守隊志工不求回報的付出與貢獻。

有鑑於巡守隊影響力甚大，盼透過交流會議，集結三縣市巡守成員，除更加了解巡守流域環境特性外，也針對水環境特色發展及維護管理交流經驗，討論跨縣市共管流域污染熱區聯合專案稽查，使民間與公部門更加了解彼此，進而讓縣市交界污染防治聯繫管道有多面向合作機會，達到聯合稽查及巡守目標，精進維護管理及策略。

張根穆表示，感謝第五河川局對巡守隊重視，透過共同討論，必能創造更良善溝通管道，達成跨縣市、單位合作成效，相信在政府、學校、企業、巡守隊員共同努力下，河川將更乾淨美麗，用心巡嘉河，嘉園亮起來。