提升疫苗覆蓋率及上班族接種需求　嘉義醫院開放夜間疫苗施打

▲提升疫苗覆蓋率守護嘉園 嘉義醫院貼心開放夜間疫苗施打。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

因應Omicron變異株於國際間迅速蔓延來勢洶洶，為了提升疫苗覆蓋率及服務上班族的接種需求，嘉義醫院晚間起，增加夜間門診施打新冠肺炎疫苗服務。夜間莫德納施打時間為每週一至週五晚間17:30至20:00，第一劑、第二劑，若有需求均可網路掛號。嘉義醫院提醒，當日接種疫苗請攜帶健保卡、身分證及接種紀錄卡(黃卡)。其餘廠牌COVID-19疫苗亦可透過「COVID-19公費疫苗預約平台」預約接種，醫院更貼心於官方網站公告本周各廠牌疫苗施打時間，便利民眾可依自身需求前來施打。若有相關疫苗施打問題可於上班時間洽詢05-2319090#2112。



中央流行疫情指揮中心宣布自12月2日起第一類至第三類對象，包括醫護、防疫及第一線高感染風險工作人員等優先追加接種第三劑COVID-19疫苗。衛生福利部嘉義醫院3日起率先為醫護同仁接種莫德納疫苗，強化員工保護力，現已有35名符合接種資格之醫護同仁順利完成施打。嘉義醫院黃元德院長說，面對來勢洶洶的變種病毒，鼓勵符合接種條件員工盡速接種第三劑疫苗，以維護第一線醫療運作，守護民眾健康。



黃院長也提醒大家，現今疫苗覆蓋率是疫情控制不可或缺的環節，呼籲民眾把握機會儘速完成疫苗接種，以獲得完整免疫保護力。接種疫苗，保護自己、保護家人。也請大家務必配合政府各項防疫措施，接種疫苗後仍須做好個人防疫措施，戴口罩、勤洗手、維持社交距離，並做好個人衛生防護，以降低感染風險。希望能夠在這場防疫戰爭中安全撤退，社會早日回復正常運作。