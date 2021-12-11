金鐘獎得主「被一巴掌拍碎車窗」！臉部割傷慘濺血



記者邱中岳、陳羿妏／台北報導

台北市大安區和平東路二段8日晚間6時許發生一起行車糾紛，一輛自小客車行經該路段時，保險桿疑似不慎碰到前方機車的擋泥板，怎料，機車乘客宋男於下車理論時，竟用一巴掌拍破小客車車窗玻璃，造成小客車駕駛凌男臉部、額頭皆遭劃傷。稍早經查，受傷的凌男其實是第54屆金鐘獎「非戲劇類節目攝影獎」得獎者凌柏瑋。

▲凌柏瑋遇行車糾紛。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

這起行車糾紛發生在8日晚間6時許，當時警方接獲民眾報案指稱，大安區和平東路二段與311巷口發生行車糾紛且現場有人受傷，警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊，到場係發現一輛自小客車與機車發生行車糾紛，警方到場時雖已無爭吵，惟自小客車車窗玻璃遭擊破。

經查，凌柏瑋當時駕駛自小客行經該路段時，車身前保險桿疑似有頂到前方機車的擋泥板，導致機車駕駛林男及乘客宋男不滿下車理論，過程中宋男一巴掌拍破自小客車玻璃，造成凌男臉部、額頭遭玻璃劃傷，而警方獲報到場後，雖雙方未有直接肢體衝突，但仍將擊破他人車窗的宋男依傷害、毀損罪的準現行犯逮捕，並帶返派出所實施偵訊，全案依規定移送台北地檢署。

據了解，凌柏瑋與楊守義、彭之軒、LUCAS KAO、陳耀寬拍攝《透視內幕：棲蘭秘境馬拉松》，獲頒第54屆金鐘獎「非戲劇類節目攝影獎」，內容紀錄著一群來自世界各地的跑者，聚集在台灣令人摒息讚嘆的棲蘭秘境林道裡，參加長達100公里的「看見臺灣杉－棲蘭100 林道越野賽」，製作團隊以紀錄片方式深入報導其中4位跑者，為了迎接賽程中要面對的多變氣候與詭譎地形挑戰，攝影團隊更必須與跑者共進退，在高山低地將攝影機帶在身上，為觀眾記錄最近距離的一次超級馬拉松競賽。

針對此起行車糾紛，凌柏瑋本人則表示，「行車上會更加謹慎」。

▼凌柏瑋(左1)獲頒第54屆電視金鐘獎非戲劇類節目攝影獎。（資料照／記者湯興漢攝）