這區入夜掉10度！明起「2波冷空氣」報到時間出爐　這時段最冷

▲今日天氣晴朗溫暖。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地都是多雲到晴的好天氣，其中屏東白天甚至可達27度，不過入夜後各地低溫約17度，中南部須留意較大的日夜溫差。明天開始東北季風逐漸增強，明午後東北部轉雨，入夜後新竹以北、花蓮也會開始下雨，預計最冷的時間點落在下周一晚上到周二清晨，低溫約15度，等到下周五會再有冷空氣影響。

臉書粉專天氣風險在貼文中表示，今日白天東北風減弱轉偏東風，下了一夜雨的基隆北海岸雨勢將趨緩，但宜花將轉為有短暫雨的天氣型態，桃園以北多雲或多雲時晴，新竹以南整個西半部則是多雲時晴的穩定天氣，氣溫方面各地高溫24-25度，屏東可達27度，低溫各地在17-19度之間。

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▲明午後東北部轉雨。（圖／記者李毓康攝）

明天起東北風再度增強，基隆北海岸與東北部首當其衝，將轉為陰雨天氣，中午後越晚雨勢越明顯，夜間雨勢也會擴大到新竹以北與花蓮，其他地區雲量也會變多。

而伴隨東北風增強，各地氣溫也會下降，明晚到下周一晨北部東北部低溫16-17度，中南部低溫16-19度。這波低溫最冷的時間點落在周一晚到周二晨，北部東北部低溫15-16度，中南部低溫15-18度，不過周二水氣減少，白天可見陽光較為溫暖。

下周三、四東北季風減弱，各地氣溫回升天氣轉穩定，等到周五會再有一波東北季風增強，加上南方水氣北上影響，各地可能會再轉變為濕涼天氣。