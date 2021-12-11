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台灣重要候鳥棲地中繼站　新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」　

▲台灣重要候鳥棲地中繼站 新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」。（圖／新北市農業局提供）

▲台灣重要候鳥棲地中繼站，新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區首先會想就是海洋音樂祭、福隆沙雕、福隆車站的便當、草嶺古道及貢寮鮑等，其實很多人都不知道貢寮也是台灣重要的候鳥中繼站，近年來新北市農業局與人禾基金會合作，因應冬季候鳥來臨的季節，「貢寮田寮洋」提早於每年10月再進行1次翻犁作業，讓田區維持低水位狀況，友善了候鳥棲地場所，喜歡賞鳥的民眾，千萬不要錯過。

農業局表示，過去在田寮洋地區，農民因害怕水田遭雙溪河氾濫沖刷帶走田土，故在1期水稻耕收割後，僅會於來年春季插秧前進行耕地翻犁，後因雙溪河整體治理改善，田寮洋雖已不受洪水氾濫所苦，但農民耕作習慣依舊，也因此下半年田區仍呈現旱地草生狀態，不利冬季抵台的涉禽候鳥覓食利用。

▲台灣重要候鳥棲地中繼站 新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」。（圖／新北市農業局提供）

▲「貢寮田寮洋」紀錄到的鳥種數高達343種。

農業局長期與人禾基金會合作，該會保育處長薛博聞表示，貢寮田寮洋地理位置是候鳥遷移路線重要的中繼站，依據全世界最大的鳥類紀錄資料庫eBird平台顯示，田寮洋紀錄到的鳥種數已高達343種，主要源自於當地多元的棲地類型，提供各種鳥類利用，例如會利用埤塘的小水鴨、琵嘴鴨。

薛博聞說，草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒；天空中飛翔的黑鳶、魚鷹；次生林裡鳴叫的五色鳥、小彎嘴畫眉等，另外今年入冬之後，更記錄到白琵鷺、粉紅椋鳥、冠鷿鷈等在台灣較為稀有鳥類，如此豐富的生態使的田寮洋成為台灣最重要的賞鳥勝地。

▲台灣重要候鳥棲地中繼站 新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」。（圖／新北市農業局提供）

▲草澤中常見的褐頭鷦鶯、紅尾伯勞；覓食於水稻田及田埂的小環頸鴴、東方黃鶺鴒。

農業局長李玟表示，新北市府持續鼓勵農友投入有機友善行列，在生產過程中不使用任何化學肥料及化學農藥，以達到保護生態環境及飲食安全目的。目前新北市各地已取得翡翠樹蛙、臺灣藍鵲、食蟹獴、大冠鷲等13項綠保標章，友善耕作面積已達267.5公頃，有機耕作面積達311公頃。民眾不妨來田寮洋看看這片與野鳥共享的土地，尋找小水鴨、黑鳶、鷺鷥的身影，一起支持在地農友們對友善環境所做的改變。

▲台灣重要候鳥棲地中繼站 新北賞鳥勝地「貢寮田寮洋」。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府持續鼓勵農友投入有機友善行列，在生產過程中不使用任何化學肥料及化學農藥。

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