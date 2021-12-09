黑科技「護眼鼻通」！「石墨烯眼罩」比按摩、熱敷更到位

【企劃特輯】

現在人工作壓力大，加上天天使用3C產品，很容易造成用眼過度、眼壓過大問題，導致頭部、眼部循環不佳等問題，久而久之會影響睡眠品質，甚至造成嚴重的睡眠障礙。保養專家提醒：很多人睡眠品質不佳，會靠藥物幫助，但保持眼部周邊「微循環」順暢，才是解決問題的根本之道。

增加血流量、血流速 「石墨烯眼罩」幫助眼周微循環

眼部循環不佳很容易造成黑眼圈、眼睛酸澀、鼻塞的問題，只要能讓眼周的微循環順暢，這些徵狀就能很快得到改善；一般人會用按摩、熱敷來幫助循環、舒緩，但這些方法的效果僅止於表面，效果十分有限，因此有研究團隊利用「石墨烯」能釋放遠紅外線的原理，設計出「石墨烯眼罩」，藉著石墨烯眼罩的覆蓋，增加血流量、血流速，有效提高眼周的微循環。

▲「石墨烯」能釋放遠紅外線，藉著石墨烯眼罩的覆蓋，增加血流量、血流速，有效提高眼周的微循環。【官網2入優惠組】

▲按摩、熱敷、蒸氣眼罩的效果僅止於表面，效果十分有限，PP石墨烯眼罩可到達深層幫助眼周循環、舒緩。【momo購物優惠組】

眼壓過大影響睡眠品質 「石墨烯眼罩」幫助循環紓壓

開發團隊指出：睡眠時配戴這種石墨烯眼罩，除了有很好的遮光效果外，當石墨烯材質與臉部皮膚接觸後換產生遠紅外線，而遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉，讓頭部壓力得到釋放的效果，對於睡眠品質不佳的人非常有助益。

▲遠紅外線能針對眼周穴位點進行升溫、循環作用，達到舒緩眼壓、放鬆肌肉。

兼顧鼻健康 使用一周改善黑眼圈、過敏問題！

這款石墨烯眼罩除了遮蓋眼部外，也特別加長設計，可以覆蓋至鼻樑，讓石墨烯釋放的紅外線也能在睡眠時同時幫助鼻腔保暖，增加鼻腔微循環；使用者在使用一周後，可以發現早上起床打噴嚏的情況改善了，還能告別久久不消的黑眼圈。

▲PP石墨烯眼罩特別配合臉部的立體線條，設計4D人臉立體造型，配戴舒適，也不會有悶熱感。

「PP石墨烯眼罩」 立體眼罩設計、久戴不悶熱

一般眼罩設計通常都是單片式、扁平式，配戴久了會有不舒適的感覺，PP石墨烯眼罩特別配合臉部的立體線條，設計4D人臉立體造型，配戴舒適，也不會有悶熱感，對於睡眠品質不佳、眼部循環不順暢、鼻子容易敏感的人，是非常好的選擇。

首創4D人臉眼罩「HSG超導石墨烯眼罩」哪裡買？

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