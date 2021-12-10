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林秉樞遭羈押竟透過律師發聲明　檢方將徹查並送律師懲戒

▲▼法務部外觀與法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案件，林秉樞遭檢方聲請羈押獲准後，卻透過律師黃國城發表「道歉聲明」，被懷疑是「空中串證」。對此，法務部已經要求台灣高檢署主動徹查嚴辦，清查律師是否涉及違反偵查不公開、違背《律師倫理規範》等規定，並移付律師懲戒委員會議處。

對於本案，檢方展現積極主動的精神。報導出現後，新北地檢署連夜帶回林秉樞，並聲請羈押獲准。另外法務部長蔡清祥也稱許新北檢，「新北地檢署很積極主動分案去了解，這也是展現檢察機關，對於社會上所發現狀況即時掌握，且涉及到刑事責任啟動查；我想看到報導，這個事實經過涉及非告訴乃論之罪，檢察官本於職責就開始蒐證，這是展現主動積極的精神。」

這次的移付律師懲戒，也是檢方展現主動積極的作法。此外，新北地檢署在押解林秉樞過程中，媒體可直接與林秉樞對答，讓他恣意就案情發言；法務部已請台灣高檢署啟動「偵查不公開督導小組」，依法進行調查有無違反《偵查不公開作業辦法》等相關規定。由於結果尚未公布，法務部也再次要求台高檢署加快腳步，須於最短時間內查明真相並究明責任。

法務部重申，本件對被害人傷害至鉅，更嚴重危害婦女人身安全，檢察官已於第一時間指揮專案小組全力偵辦，凡是於案件相關之任何刑事不法，均將徹查到底，目前仍積極深入偵查中，絕無有人指稱之放水可言。本部也藉此呼籲大家應尊重檢察官依法偵辦之職權，勿做任何無謂揣測，並共同保護被害人，不受二次傷害。

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