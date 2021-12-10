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恐嚇高嘉瑜「網軍」身分曝光　斗內千元嗆：妳不堪事想被公開？

▲▼ 。（圖／翻攝新聞大白話）

▲高嘉瑜聽到斗內的內容，只能傻眼，實在惹人心疼。（圖／翻攝新聞大白話YouTube）

記者葉國吏／綜合報導　

立委高嘉瑜家暴案持續延燒，高嘉瑜11月間在《新聞大白話》節目直播中被網軍攻擊，斗內留言嗆「證據非常明確，妳心裡清楚！」如今這位網友身分曝光了。

本站報導《高嘉瑜遭網軍威脅證據！20天前湧「詭異斗內」：不堪事想被公開？》黃揚明2日晚間在臉書發文表示，一位《新聞大白話》的網友提供訊息指出，在11月10日下午的節目中，當天高嘉瑜委員參與直播的時段是下午4點到5點，結果在下午4點25分到4點38分這段期間，有3則斗內留言特別詭異。

這三則留言分別為：
第一則：「蔡正維」斗內670元，留言「高嘉瑜妳自己想清楚，想不想爆料」。

第二則：「邱宜珍」斗內670元，留言「高嘉瑜，妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？有妳錄音，有親簽字跡，妳想清楚」」。

第三則：「藍玄凱」斗內1690元，留言：「高嘉瑜，妳自己也有違法事宜，妳要想清楚，證據非常明確，妳心裡清楚」。

根據《自由時報》報導，專案小組追查後發現，其中留言「「妳私人不堪的事情，想要被公開嗎？」的網友真實身分疑似是一位賴姓女子，而她是林秉樞朋友，已經通知賴女說明，不排除未來往恐嚇罪嫌偵辦。

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