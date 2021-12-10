3人帶妹離開酒店...上小黃被按喇叭爆口角　他慘被4人包夾圍毆

記者邱中岳／台北報導

北市松山區在9日清晨6時許，於星聚點門口發生鬥毆事件，警方前往處理帶回6人，事後在復興北路1家酒店樓下，又發生有3人帶妹離開酒店，因上計程車被後方自小客車按喇叭，雙方爆發肢體衝突。

警方調查，9日清晨6時許，在松山區復興北路1家酒店門口，38歲的齊姓酒客與2名友人帶著妹離開酒店，準備搭車離去，但上小黃時，被後方21歲的施姓男子等人按喇叭，齊男等人不爽爆發口角。

▲警方在星聚點處理打架糾紛，事後又發生酒店門口有名男子遭圍毆。（圖／記者邱中岳翻攝）

施姓男子等3台車，共計下來9人，其中施姓男子為首等4人徒手毆打齊姓男子，造成齊男頭部、臉部挫傷，左腳踝骨折等傷勢，施姓男子等人施暴完後，隨即開3台車往三重方向離去。

警方獲報到場，現場僅剩下被打的齊姓男子，最後在9日晚上10時許，帶回涉嫌動手打人的施姓男子等3人，訊後依照聚眾鬥毆以及傷害罪嫌送辦。

▲施姓男子不滿齊男等人上小黃擋住去路，按喇叭示意又被嗆，4人下車毆打齊男。（圖／記者邱中岳翻攝）

施姓男子等人表示，當時係因齊男等人要上計程車離去，擋住前方的去路，所以才會按喇叭示意，但沒想到卻被對方嗆聲才會心生不滿，上前教訓齊男，並非因爲搶妹造成。

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