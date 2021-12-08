快索票！超強卡司接力嗨唱　青埔「桃園陽光劇場」盛大開幕

▲桃園陽光劇場開幕啟動（左起導演李明智、音樂節製作人梁序倫、市長鄭文燦、文化局專委王啟仲）。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台首座最大戶外流行音樂劇場「桃園陽光劇場」，將在12月份開幕啟用，為宣示新世代流行音樂品牌的來臨，桃園市政府從12月11日起展開為期3週的音樂盛典，超過40組演出及三金得主盧廣仲等巨星都將共襄盛舉，超強卡司讓樂迷目不轉睛。8日下午開放開幕演唱會索票，桃園展演中心即出現大排長龍情形。

▲桃園展演中心外，民眾大排長龍索票。（圖／藝設中心提供）



市長鄭文燦表示，近年來桃園市對於流行音樂的推動及產業的發展卓有成效，積累的音樂能量也孕育這座位於青埔特區內的桃園陽光劇場的誕生，桃園陽光劇場2021開幕系列3大亮點活動，將成為國內流行音樂史上的重要里程碑。12月11日至12日的「桃園鐵玫瑰熱音賞」分別由校園組、社會組決賽入圍者競演，人氣樂團告五人、拍謝少年擔任演出嘉賓。

12月18日至19日登場的2021桃園鐵玫瑰音樂節，以電音嘻哈、原創搖滾為主題，邀請ØZI、高爾宣、婁峻碩、葛西瓦、熊仔、蔡健雅、老王樂隊、告五人、林宥嘉、美秀集團、鹿洐人、鐵人8接力嗨唱號等超人氣樂團、歌手接力嗨唱，打造最狂音樂派對， 12月19日更與新竹東風音樂祭連動，結合5G科技串聯桃竹兩地，打造全台第一次最長距離異地共演、雙城音樂交流。

壓軸的開幕盛典於12月25日至26日舉辦，首日將由AKB48 Team TP與日本國民天團AKB48成員國際連線。桑布伊、董事長樂團、黃子軒與山平快、第二代馬蘭吟唱隊，用多元族群融合傳達台灣流行音樂的多樣貌。金曲歌手YELLOW黃宣、孫盛希連袂EeLin伊林名模，結合流行音樂與時尚，創造聽覺與視覺完美結合。2天的演出節目皆會結合5G科技，打造充滿趣味的互動遊戲，邀請民眾一起來體驗。