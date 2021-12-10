女護士跨界任派出所所長　收賄被查傳與原長官有「特殊關係」

▲女護士格日措跨界任派出所所長，因收賄被查，意外牽出與前長官的特殊關係。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸青海一名女護士格日措在進入醫療體系工作近10年，突然轉換跑道進入警政體系，還被提拔成為派出所所長，在警界快速升遷，一路平步青雲，官拜正科級的瑪沁縣縣委巡察辦主任，成為當地公安系統的重要人物之一。不過，格日措在6月被控涉嫌貪污、收賄，還被外界爆出與前長官存在一段「特殊關係」。

▲格日措的前長官，瑪沁縣前公安局局長柔智。（圖／翻攝微博）

《上游新聞》報導，格日措的第一份工作是在果洛藏族自治州瑪沁縣昌麻河鄉衛生院擔任護士，任職9年的她在2011年11月被調至距離縣城更近的大武鄉衛生院，擔任護師一職。在大武鄉衛生院，格日措僅待了6個月，沒有任何政法工作經歷的格日措突然被調至瑪沁縣司法局擔任職員，至此，她的職場人生也進入令外界驚愕的「快車道」。

不過，格日措6月時因涉嫌貪污、收賄，和前長官一同被檢調系統立案調查，案件至12月8日首次開庭審理。值得注意的是，格日措的前長官，原公安局局長柔智在庭上不斷替她喊冤，甚至將所有指控攬下，引起外界關注。

公開資訊顯示，格日措為1979年5月出生，青海瑪沁人，大學本科學歷，有著出眾的外表和工作能力。入職瑪沁縣司法局兩個月後，格日措順利入黨，在司法局僅歷練1年便被任命為瑪沁縣公安局德爾尼銅礦派出所長。

擔任德爾尼銅礦派出所長6年後，格日措再受提拔，任瑪沁縣公安局政工監督室主任、紀檢書記，成為當地公安系統的重要人物之一，此次任命才過8個月，格日措又一次獲得提拔，成為瑪沁縣縣委巡察辦主任。

▲瑪沁縣位於果洛藏族自治州，屬於大陸三江源國家生態保護區。（圖／翻攝微博）

當地消息人士透露，格日措從經歷上看似職務為該縣公安局德爾尼銅礦派出所長，但具體工作一直是由副所長主持，而她的真實職務是瑪沁縣公安局辦公室主任，也就是局長柔智的「貼身機要」。外界也有傳言，兩人存在「特殊關係」已久，不過，官方資訊至今仍無法證實這個「特殊連結」是否存在。

檢調機關指控，柔智犯有單位受賄罪、濫用職權罪、貪污罪和受賄罪四項罪名。而格日措被指犯有貪污罪和受賄罪，格日措被指所犯罪名均發生在其公安系統任職期間，且均與柔智有密切關係。對於指控，柔智和格日措均提出異議，並拒絕簽署認罪認罰書，全案也因涉及重大而未做宣判。

