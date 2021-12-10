南非移入個案「有醫療機構活動史」　羅一鈞：驗出Omicron也不意外

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增16例境外移入確定病例，包括一名從Omicron高風險國南非入境個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞坦言，該個案的確是南非提升為重點高風險國後，首度驗出陽性的個案，因有醫療機構活動史，「如果最後定序出Omicron病毒我們也不會很意外」。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，為9例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自阿拉伯聯合大公國(案16817)、美國(3例，案16818、案16822、案16828)、越南(4例，案16819、案16823-16825)、加納(案16820)、中國(案16821)、印尼(2例，案16826、案16827)、南非(案16829)、泰國(案16830)及菲律賓(2例，案16831、案16832)入境，入境日介於今(2021)年11月25日至12月8日。

羅一鈞表示，南非個案是返國後在集中檢疫所採檢驗出陽性，並未進到社區，也不會對社會造成威脅。而每位境外移入個案，指揮中心都會進行基因定序，該案也不例外。由於個案在南非曾到醫療機構活動，指揮中心也謹慎因應，「如果最後定序出Omicron病毒我們也不會很意外」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心統計，截至目前國內累計4,615,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,597,765例排除)，其中16,721例確診，分別為2,076例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。