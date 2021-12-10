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本土拉警報「第三劑全面開放」！接種2劑滿5個月可打莫德納

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日表示，因應國內新增本土確定病例，為降低社區感染及傳播風險，呼籲已接種兩劑COVID-19疫苗且滿5個月之民眾，可前往追加接種第三劑莫德納COVID-19疫苗，提升免疫保護力。依目前各國核准及我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，莫德納追加劑接種劑量為50微毫克(依目前劑型，注射量為0.25ml)。

指揮中心說明，目前各廠牌COVID-19疫苗接種後之免疫保護力會隨時間下降，加上COVID-19病毒變異株具免疫逃脫之特性，即使完整接種兩劑疫苗後，仍可能因免疫保護力不足導致突破性感染(breakthrough infection)，建議符合接種間隔之民眾可接種追加劑，特別是醫護人員、防疫工作人員、第一線高感染風險工作人員、65歲以上長者、長照機構住民與工作者及容易感染與疾病嚴重風險者。民眾除可透過各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種，亦可多利用衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、及國防部所屬醫院於週一至週五增設之夜間門診。指揮中心提醒民眾前往接種時，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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▲▼指揮中心12/10宣布全面開放第三劑。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，昨(9)日屆期之莫德納 COVID-19疫苗已全數用罄，指揮中心特別感謝地方政府及醫療院所通力合作，積極調度，有效運用疫苗資源。截至本年12月10日止，我國COVID-19疫苗第一劑涵蓋率為78.55%，第二劑涵蓋率為63.25%，呼籲尚未接種第一劑或完整接種之民眾應儘速接種。

指揮中心表示，為提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心自12月5日起協調臺北車站場地及三軍總醫院、三軍總醫院松山分院與衛生福利部臺北醫院醫療人力，提供莫德納COVID-19疫苗第一劑及第二劑接種服務，截至12月9日已接種12,760人次。臺北車站接種站服務期間至12月12日止，服務時間為每日下午1時至晚上8時，尚未接種第一劑或二劑疫苗之民眾可多加利用。

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