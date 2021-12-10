中研院女染疫和實驗鼠關連？陳時中分析感染源2大可能

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中研院實驗室女確診染Delta，中央流行疫情指揮中心展開匡列調查，陸續有消息傳出該女曾被實驗鼠咬傷2次，實驗鼠分別帶有英國Alpha變異株與巴西變異株Gamma。指揮官陳時中表示，目前接觸者大部分陰性，研判職場內感染可能性高，主要風險區在實驗室，但是否實驗鼠咬傷還是環境引起風險，還要進一步判讀。

指揮中心昨晚宣布中研院P3實驗室有人員確診，該本土確定病例(案16816)為本國籍20多歲女性，曾任中央研究院基因體研究中心實驗室研究人員，近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗。個案於11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後確診，初步研判感染Delta變異株。

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指揮中心今日更新匡列人數至110名接觸者，86人採檢完畢，都是陰性，還有24人檢驗中；陳時中表示，初步研判職場內擴大可能性低，但社區足跡複雜，還要提高警覺。

至於感染來源，陳時中說，目前研判職場內可能性較高，因為國內社區目前確診案例是0，周遭檢驗初步也是陰性為主，社區感染可能相對低。職場內則區分有辦公室與實驗室，目前認為風險區是在實驗室中，至於是不是因為咬傷，還是環境，還要進一步判讀。

傳出該女曾被實驗鼠咬傷2次，實驗鼠分別帶有英國Alpha變異株與巴西變異株Gamma，而個案則感染Delta病毒，是否可排除此途徑？陳時中表示，實驗鼠調查報告中有提到，該女自述有被咬到經驗，第一次有做快篩是陰性，第二次就沒有提高警覺，嗅味覺喪失才到醫院採檢，在這裡面實驗有任何情況，實驗室應該都有報告程序，健康監測也要讓實驗室或院方瞭解，這裡面是否有疏漏，還要等調查結果。

至於實驗鼠病毒株，指揮中心尚未掌握，初步要先判斷病毒在實驗室和相關實驗室是否相符，進一步調查才會更清楚，目前不多做臆測。現在大概可以確定是工作場所，但如果不相符，還要考慮其它途徑，一步一步來做，目前還沒調查到老鼠，先調查人。

▲指揮中心12/10公布案16816匡列採檢人數。（圖／指揮中心提供）