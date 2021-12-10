快訊／土城民宅大火1女昏迷！79名勇消灌救　救出傷者送醫

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區永寧路一棟16樓的住宅，其3樓窗台於10日上午10點多冒出熊熊火勢，消防局派出26輛救災車輛以及79名勇消到場搶救，灌水10多分鐘後成功進入起火戶並於客廳拉出一名昏迷的女子，並將其緊急送醫，詳細案發原因仍有待調查釐清。

▲民宅燃燒冒出陣陣火煙，場面怵目驚心。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，該名女子年約40歲，雖然意識模糊但對痛有反應，目前正在亞東醫院治療，該戶主要燃燒臥室以及陽台，合計面積約15平方公尺，火勢於稍早獲得控制，起火原因待查。