誆業務主管要解除警示帳戶！真實身分被揭穿　原來是詐團人頭

▲林男擔任人頭帳戶，竟天真的前往銀行欲解除限制。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

34歲林姓男子因缺錢出借金融存簿、提款卡給詐騙集團擔任人頭帳戶，9日奉「老闆」之命前往銀行欲解除其遭警示帳戶，雖辯稱是進出貨物款項，但警方早已掌握帳戶內一筆33萬5000元遭詐騙款項，林男自投羅網前來銀行，讓員警看了也儍眼，全案依法移請偵辦。

▲▼警方戳破謊言也當場將林男移請偵辦。（圖／桃園警分局提供）

昨日11時許，桃園警察分局景福派出所接獲轄區金融機構通報，有警示帳戶欲申請解除警示，所長吳政哲立即率同仁趕抵現場瞭解。該林姓男子見到員警臉色慌張，他表示自己是公司業務部主管，負責出入貨買賣及款項收匯，因為發現帳戶被列警示凍結所以到銀行瞭解。

警方詳細詢問，林男雖自稱業務主管，但對入出貨、款項進出完全不了解，對公司狀況、員工人數都不知道，最後辯稱剛進公司不久，員警反問他剛進公司，老闆怎麼放心讓他處理帳戶內33萬5000元貨款？讓他當場說不出話來。

後經瞭解係林男出借金融存簿、提款卡給詐騙集團擔任人頭帳戶，並聽從集團指揮前往銀行解除遭凍結警示帳戶，以利詐騙集團行騙，林男則可以繼續抽取佣金，員警對於林男明知已列警示帳戶，卻自投羅網的豬頭行為也感到儍眼和不值。