中山高273K大貨車追撞橫倒路中　僅路肩可行疑駕駛精神不濟釀禍

▲▼中山高南下273K處10日上午發生大貨車追撞翻覆事故。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

中山高南下273K處，10日上午8點傳出一起車禍意外，2輛大貨車因不明原因追撞後翻覆，橫倒在路中導致全線封閉，僅剩路肩可行，警消獲報後已緊急前往救援，目前已知有兩名傷者，不過警消到場後其中一人拒絕送醫，另一人肢體擦傷送往台南市柳營奇美醫院治療，而根據警方初步判定，肇事原因疑似為疲勞駕駛釀禍。

中山高北上273K處，10日上午傳出一起重大車禍事故，蕭姓男子駕駛大貨車時疑似精神不濟，追撞前方裝載硫酸槽車，兩台車追撞後當場側翻橫倒在路中，占用內、中、外線三線車道，僅剩路肩可以通行，警消獲報後也緊急到場救援，所幸硫酸並未外洩。

初步了解，整起事故造成2名大貨車駕駛手腳擦挫傷，不過硫酸槽車的張姓駕駛逃出後拒絕送醫，釀禍的蕭姓駕駛則被送往柳營奇美醫院治療，雙方酒測值均為0 MG/L。

國道警局表示，疲勞駕駛為國道十大肇事因素的第7位，而110年1至10月因疲勞(患病)駕駛失控肇事共115件。依道路交通管理處罰條例第34條規定，汽車駕駛人連續駕車超過8小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，處新臺幣1,200元以上2,400元以下罰鍰，並禁止其駕駛；同時也提醒民眾上路前做好各項檢查及準備，如自身生、心理狀況無法駕車，或精神狀態不佳時，應下服務區或交流道休息，避免持續駕車，以防造成自身及其他用路人之危害。