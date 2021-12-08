今晨10.4度！冷空氣帶雨變天時間曝　下周恐有新颱

▲今晨真實色影像。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（8日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣西湖的10.4度。氣象局預報員官欣平表示，下周一東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨。民間氣象愛好提到，下周南方似乎有颱風訊號。對此，他分析，有些模式做出有熱帶系統，但變動度很大，等到有雲系生成再討論。

官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今東北季風影響，降雨偏向東半部有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨，但大多是比較多雲、飄雨，中南部為多雲到晴；今北部、東北部高溫20至23度，中南部25至27度，清晨北部低溫16度，但中部以北因輻射冷卻，局部地區出現13、14度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平說，周四起東北季風減弱，北部高溫回升可來到24、25度，至於中南部都差不多；周四至周日僅東半部有局部短暫雨、大台北零星短暫雨。

官欣平表示，下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨；預估低溫部分，北部15、16度，中部14、15度；至於高溫部分，北部19、20度。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，下星期中南方似乎有颱風的訊號，雖倒不至於直接來台，但可以注意水氣會不會北飄來台。對此，官欣平分析，雖台灣現在受到北方系統影響，但更南邊海域都比較溫暖，有些模式做出有熱帶系統，不過，變動度很大，等到有雲系生成再討論。