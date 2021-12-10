民主峰會議程一次看！　「數位部長」唐鳳參與反數位權威主義討論

▲行政院政委唐鳳將出席民主峰會議程。（圖／行政院提供）

記者張靖榕／綜合報導

美國主辦的「民主峰會」線上會議於9日、10日舉辦，拜登政府邀請110個國家、地區參與盛會，台灣也由駐美代表蕭美琴、行政院政務委員唐鳳與會。美國國務院官網公布的議程顯示，唐鳳將以「數位部長」（Digital Minister）的頭銜參與第二天的討論，主題為「對抗數位威權主義與肯定民主價值」。

美國國務院公布的民主峰會議程表指出，第二天議程將於美東時間周五（10日）清晨6點（台灣時間晚間7點）舉行，由聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）進行5分鐘開場致詞，再由不同小組討論的不同演講人進行。

唐鳳將出席的「對抗數位威權主義與肯定民主價值」討論，預定在美東時間10日上午9點30分至10點30分間進行，由美國國際開發署署長鮑爾（Samantha Power）主持，包括唐鳳在內將有6位與會者參與討論。

與會者中，唐鳳以台灣數位部長頭銜出席，另外還有拉脫維亞總統列維特斯（Egils Levits）、美國史丹福大學網路政策中心國際網路政策孵化器教授多那侯（Eileen Donahoe）、觀察者研究基金會董事長莎蘭（Samir Saran）等人。