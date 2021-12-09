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拜登民主峰會今晚登場　受邀名單已掀緊張氣氛

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登主持的民主峰會將於華府時間9日登場，邀請全球100多國代表與會，未受邀的中、俄兩國駐美大使上月聯名投書，呼籲美國停止挑動隔閡與對立。

法新社報導，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，這場峰會將以視訊方式舉行。白宮高調宣揚這場民主峰會，盼展現美國在當前威權或專制主義興起之際的民主陣營領導地位。

主管民事安全、民主與人權事務的美國國務次卿澤雅（Uzra Zeya）說：「毫無疑問，我們正處於民主需重新整頓的時刻。」

「世界各地的民主國家正面臨愈來愈多新威脅挑戰，這已不是什麼秘密。全球幾乎每個地區的國家都經歷了一定程度的民主倒退。」

這場峰會將於今明兩天登場，100多國政府，以及非政府組織、民營企業、慈善組織和立法機構代表將視訊齊聚，拜登將在白宮為開幕致詞。

然而法新社認為，拜登面對前總統川普持續挑戰美國民主規範和企圖推翻2020年大選結果之舉，都為這場民主峰會蒙上一層不安的陰影，甚至在決定與會者名單前，就已掀起一波緊張局勢。

拜登視為威權陣營領頭的中國和俄羅斯被明確排除在受邀名單外，中國和俄羅斯駐美大使上個月罕見發表聯合評論文章，嚴厲批評拜登計劃召開的民主峰會「引發意識形態對抗和裂痕」。

俄羅斯駐美國大使安托諾夫（Anatoly Antonov）和中國駐美國大使秦剛寫道：「任何國家都無權用一個標準來評斷全球繽紛且多元的政治格局。」

拜登政府邀請台灣與會，更進一步挑動中國的敏感神經。此外，在決定有哪些國家因侵犯人權或操縱選票而被排除在受邀名單之外時，緊張氛圍也沒少過。

舉例而言，巴基斯坦和菲律賓受邀參與，歐盟成員國匈牙利的民族主義政府出局，巴西右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）拿到邀請函，北約（NATO）成員土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）卻吃了閉門羹。

這場峰會最尷尬的地方在於，拜登正努力恢復人民對美國民主的信心，而川普卻拒絕承認2020年大選結果，在包括福斯新聞（Fox News）等媒體推波助瀾下，繼續向數以千萬計支持者散布相關主張。

隨著川普支持者1月6日硬闖國會的衝擊仍餘波盪漾，外界對美國國會2022年期中選舉和2024年總統大選川普捲土重來益發憂心。

美國杜克大學（Duke University）政治學教授詹道生（Bruce Jentleson）說，舉辦這場峰會「從來都不是好主意」。

他說：「我們的問題比任何其他西方民主國家都要糟糕得多。我們的國會大廈遭遇攻擊，政變未遂。我們從沒在巴黎、（德國）聯邦議院或布魯塞爾歐盟總部看到這種情況。」

「如果我們想競爭，我們就必須盡力而為，這實際上取決於我們國內，而不是讓100位領導人齊聚一堂，空喊『我們喜歡民主、民主好棒棒』。」

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