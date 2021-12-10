白眼狂翻！「最白目星座Top4」出爐　第1名開口就得罪人

▲在你身邊也有白目至極的人，常常得罪人卻不自知嗎？（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

無論是在校園或職場中，總會遇到形形色色的同學、同事，其中難免有說話不經大腦思考的人，無意間中傷或是惹怒其他人，在你身邊或你本身就是而不自知嗎？命理專家小孟老師分析在12星座中，就屬這4位「最白目」，時常不小心得罪人，快Tag你的朋友出來面對。

小孟老師分析「白目星座排行榜Top4」：

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第4名：雙子座，愛吐槽、不易屈服

雙子講話容易脫口而出，在會議或是群體利益傷害到自己時，也容易吐槽主管與他人。此外，也可發現雙子悶氣生久了容易一次大爆發，情緒通通寫在臉上，對於不喜歡的事物不易屈服，也因此常讓另一半傷透腦筋，主管也覺得他/她有點白目。

第3名：射手座，很固執、屢勸不聽

只要是射手下定決心要完成的事情，就難以被改變。也因此當有人苦勸他/她的脾氣、性格要磨一磨時，剛開始會改過但撐不到幾天又打回原形。如果你的另一半是射手座，會發現答應你的事情常常跳票，也不用太驚訝，就是這點讓人感到白目。

▲職場中有話直說、毫不妥協的人，常會被冠上「白目」的稱號。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

第2名：天秤座，追求正義、毫不妥協

天秤座如同其名要求公平正義，眼見不公不義就會喚起他/她的俠義精神，面對是非黑白，只做對的事，即使遭受不公平待遇，或被邪惡之人打壓也在所不惜，因為越被打壓就越茁壯。邪惡之人卻認為天秤不妥協是「白目」的表現。

第1名：獅子座，講話直接、要求完美

說話超直接的獅子們，不喜歡在工作裡偽裝、隱藏，也因此有時話說得太快就傷到身邊的人。此外，萬事追求完美的他/她，為了工作與目標達成率，常常不斷修改項目，導致周圍人老是戰戰兢兢，因而背負「白目」之名。