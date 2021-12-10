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12星座男說出「這些話」　代表他害怕失去你

▲▼ 求婚,鑽戒,戒指,婚戒,牽手,夫妻,情侶,結婚,訂婚。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲12星座男害怕失去的表現。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

有些男人因為愛面子，許多時候不會把「愛你」兩個字掛在嘴邊，但是到了最後一刻，還是會說出挽留你的話，據《星座好朋友》網站分析，12星座男哪些行為舉止或說出什麼話，代表內心真的害怕失去你。

「對不起，我錯了」
代表星座：雙子男、獅子男、水瓶男

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常常說「對不起，我錯了」的這些星座男，是真的害怕失去你，這些星座男和你吵架之後，無論是你的錯還是這些星座男的錯，和好的時候這些星座男一定會道歉，希望這段爭執可以到此為止，希望你可以原諒這些星座男，以後的日子只剩下甜甜蜜蜜，這些星座男會學著去包容你的小任性、小脾氣，讓你知道受得了你的人就只有自己，讓你離不開自己。

「聽你的」
代表星座：巨蟹男、魔羯男、雙魚男

常常說「聽你的」的這些星座男，是真的害怕失去你，這些星座男對你總是百依百順，你想要什麼你喜歡什麼，這些星座男都會想辦法給你，做決定的時候也是一樣，以你的想法為主，以自己的想法為輔，
把最後的決定權交給你，一切都聽你的，你的決定就是這些星座男的決定，這些星座男為了不要失去你，能做的就是寵著你、依著你。

「你只能愛我一個」
代表星座：牡羊男、天秤男、射手男

常常說「你只能愛我一個」的這些星座男，是真的害怕失去你！這些星座男用霸道來掩飾自己的害怕，不管你身邊有沒有路人甲乙丙丁，反正這些星座男就是你的唯一，你的眼裡心裡除了這些星座男，不准容下其他人，這些星座男可以讓你有異性朋友，可以讓你和別人異性來往，但是的感情只能屬於這些星座男，你不能背叛，這些星座男也不准你背叛。


「你會不會喜歡上別人」
代表星座：金牛男、處女男、天蠍男

常常說「你會不會喜歡上別人」的這些星座男，是真的害怕失去你！這些星座男的害怕一直都很明顯，當你身邊出現其他異性的時候，這些星座男就像一隻看見敵人的刺蝟，恨不得別人都離你遠一點，就算你的身邊沒有什麼異性朋友，這些星座男還是會問你會不會喜歡上別人，只有聽到滿意的答案才會片刻安心，然後在心裡祈禱你永遠都不會變心。

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