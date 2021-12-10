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年底買電動機車到底多划算？老司機透露「隱藏秘技」不到三萬入手

▲▼1203 GoShare 小豬撲滿（業配）。（圖／記者黃克翔攝）

▲減碳風潮下電動車正夯，加上時髦帥氣的外型， 吸引許多年輕人想趁年終折扣以最優惠的方式入手。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

隨著疫情逐漸降溫，生活逐漸步入常規，不少民眾有計畫在年底換購交通工具，車市買氣強強滾，各家車廠也祭出超殺折扣吸引消費者目光，而在節能環保趨勢，政府也加碼補助的前提下，電動車成為民眾換車的頭號目標，善用年終獎金、振興券，及雙北、桃園等地方政府最高8千元的加碼補助，換車不再是巨額負擔，如果配合隱藏密技，添購電動機車價格居然與買一台iPhone13差不多，想入手電動機車，現在正是最佳時刻！

這招隱藏版祕技　零門檻賺購車折扣CP值超高

電動機車車款選擇愈來愈多元，騎乘安靜、時髦又環保的綠能電動機車已成為街頭最潮的事！講到電動機車，不少人會先想到Gogoro，年終購車除了把握超殺優惠和政府補助之外，想入手Gogoro的人必須手刀筆記一招隱藏版祕技，騎GoShare共享機車就能自動累積Gogoro購車折抵，買車時還可以直接抵車價！日常生活租用GoShare代步越來越常見，邊騎還能邊自動存Gogoro購車金，每趟自動累積 50 元，最高可以累積到900元！

▲▼1203 GoShare 小豬撲滿。（圖／記者黃克翔攝）

▲綁定花旗饗樂卡支付GoShare騎乘費用，優惠神放大。

搭配這張神卡支付，購車折抵5倍放大

若你手上正好有「花旗饗樂卡」，恭喜你累積購車金好康接近5倍放大！只要綁定花旗饗樂卡支付GoShare租車費用，每趟就能自動升級到150元購車金，最高可累積到4,400元，年底前只要到Gogoro全台實體門市買車，不限車款就直接現折，與門市其他優惠或振興券一起使用也OK。如果目前沒有買車計畫，也可以把購車金的兌換序號分享給親朋好友，幫他們便宜買到車。

最高折抵4萬！一支iPhone價格就能把Gogoro牽回家

還搞不清楚優惠多划算？直接算給你看！以最近話題性很高的Gogoro VIVA MIX BASIC來看，這款白牌電動機車原價66,980元，可搭配振興五倍券及中央、地方政府汰購加碼補助，最高可折抵35,600元，最後再加上GoShare小豬撲滿累積到的4400元購車金，直接現省4萬元。也就是說，入手一台Gogoro不到2萬7，用一支 iPhone的價格就直接把新車牽回家。

▲ 透過GoShare小豬撲滿累積的購車金兌換序號也可以分享給親朋好友，買車直接折抵車價。

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