北市女染疫！疑實驗室環境污染　專家推測「2大可能原因」

▲南港P3實驗室人員爆陽性個案。圖非當事人。（圖／中研院提供）

記者趙于婷／台北報導

今晚間爆一名南港P3實驗室人員在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，可能是工作場域有污染情況。對此，國內專家認為，可能是清消和個人衛生沒做確實，研判是環境裡有病毒，個案接觸後又不小心觸摸到眼鼻，導致感染。

針對此個案，台北市政府人員透露，北市已經有接獲通報，為1名居住在新北市、工作地在台北市的年輕女性染疫，尚在釐清染疫原因，由於該案是在做實驗時確診，所以將列為本土病例，意指多天「本土+0」將破功。

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據知情人士了解，該個案Ct值相當低，現在大家都覺得很緊張，但因為接到訊息還沒幾個小時，還在了解狀況，目前看起來沒有出國史，實驗室細節還要調查，專家已經組團到中研院去了解情況。

而針對該個案，陳時中晚間到板橋車站視察接種站受訪時回應，目前CDC跟張上淳教授也已經到現場暸解指揮，還在複驗中，需要隔離的也展開疫調，以目前狀況看起來，會列在本土案例，等整體情況確認，再跟大家報告，目前推測可能是工作場域有受到污染。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時也表示，工作場域污染可能是環境裡有病毒，一般來說，實驗室會每天清消，比較進步的做法是用H2O2去消毒，另一種是漂白水擦拭加上紫外燈消毒，推測該個案是觸摸到病毒後，沒確實洗手，又摸了眼鼻，可能應該是「清消或個人衛生」沒做確實，導致感染。