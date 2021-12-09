與社區共融、共榮！　華光基金會鼓勵身障者進入社區自立生活

▲華光基金會今天在縣府舉辦論文分享會，與民眾分享身障者走入社區的成功經驗。（圖／華光基金會提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

華光社會福利基金會於2021年12月9日假新竹縣政府舉辦《從機構到社區 -華光社會福利基金會融合機構於社區的故事》論文分享會，期許藉由分享會讓社會大眾對「身心障礙者生活在社區」有更多的了解及認同。

華光自1990年試辦社區家園藉以提升服務對象的生活品質，提供家庭化生活的機會，並逐步協助其就業；直至2017年配合政府體制及法令調整，成立芥子社區生活支持服務中心。

▲「社區有愛，家園無礙」是華光分享會的主軸，強調身心障礙者在社區的共融與共榮，使身障者擺脫障礙的標籤。



由於現行身障就業服務的支持多屬短期性，常因接受就業服務進入職場，卻在結案後因失去支持而反覆離職或失業，因此華光基金會萌發長期、持續的支持服務模式，期待透過「安定居所，穩定就業」才能在社區中自立。

2020年，華光的董事邱滿艷教授和芥子團隊完成《從機構到社區-華光社會福利基金會融合機構於社區的故事》論文，並於特殊教育國際學術研討會─「亞太融合教育與生涯發展」論文發表獲佳作獎。

「身心障礙者常常被告知該做什麼、不該做什麼」，華光教養院表示，身心障礙者的生活如同每個人一樣，該由自己決定，者也意謂著能選擇住在哪裡、與誰一起住，喜歡社區、喜歡工作、做自己喜歡做的事。」

▲《從機構到社區 -華光社會福利基金會融合機構於社區的故事》論文分享會，期許藉由分享會讓社會大眾對「身心障礙者生活在社區」有更多的了解及認同。

「社區有愛，家園無礙」是華光分享會的主軸，強調身心障礙者在社區的共融與共榮，使身障者擺脫障礙的標籤；相信透過成果分享、專題演講、實地參訪並邀請專家學者與實務工作者探討華光這些年的經驗，以呈現身障者在社區之現況、問題與困境以及創造研究成果與實務工作間之連結與對話。

華光認為社區居住服務配搭政府現有的資源下，能提供給身障者在社區的支持尚不足，也透過芥子實際的做法，給其他組織、機構，在勞政與社政資源間開闢另一條路。

華光說，誠摯邀請社會大眾一起為身心障礙者權益發聲，從身邊小事開始做起。不論是支持愛心加油站、友善包容餐廳，或是一抹微笑、一句加油，都能讓這個社會在障礙平權上更進一步，並在社區共築友愛的網，讓他們不受歧視地充分享有同等權利及自由。

►新竹7惡組「瓢蟲戰隊」黑吃黑 外籍應召女慘遭洗劫性侵

►54天仍未出養！尖石比特犬咬死人 兇悍前科恐「終身監禁」



►出租FB帳密1個月爽收2萬 新竹男再辦銀行綁定差點成人頭戶



► 洗腎男躁動自拔管路沒人知 大量出血亡！透析室護理師遭起訴