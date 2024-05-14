快訊／女粉絲控假拍片真性侵　盜用「小哥哥艾里名義」噁男落網

▲小哥哥艾里透過影片，陪同受害人拍影指控被人性侵。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

網紅艾里於7日在Youtube頻道上公開一則驚悚事件，一名女粉絲告訴他，自己不僅遭到詐騙還慘被性侵，女粉絲「宸宸」表示，一名自稱「平優介」的男子，冒充是艾里公司的成員，以拍片或代言產品的名義騙她出來，最終導致她遭受性侵。高雄警方昨日拘提涉嫌的詹姓男子到案，但他的說法與出面指控的女粉絲「有所出入」，警方今（14）日在偵訊後將詹男移送地檢署偵辦。

根據被害人指控，這名嫌犯自稱為「平優介」，首先在高雄巨蛋外接觸到被害人宸宸，並以艾里公司的名義邀請她參與拍片活動。他告訴宸宸，公司正在尋找女性代言人，並對她展開密集的臉書訊息聯繫。宸宸在公開訊息內容時提到，平優介對她提出的代言酬勞高達3到6萬，並承諾影片大部分是在借位拍攝。然而，當她答應赴約後，平優介卻將她帶到偏僻的地方，並在車上性侵。

▲小哥哥艾里透過影片，陪同受害人拍影指控被人性侵。（圖／翻攝自YouTube／小哥哥艾里）

透過艾里的影片，宸宸指控，由於周圍無人，她當時無法呼救，而平優介在侵犯她之後，不僅並未付給她任何代言費，反而關閉了自己的臉書帳號人間蒸發。艾里對此表示憤怒，他認為這是一起預謀犯案，並表示「這件事情非常嚴重，我一定要把你抓出來。」他再次澄清，他從未授權任何人以他的名義進行街訪或拍片，也不會私訊粉絲，希望大家不要被騙。

艾里在事件爆發後，立即陪同宸宸去警局備案，同時也呼籲所有粉絲，如果收到類似的邀約或訊息，一定要提高警覺。

而警方受理後，根據相關線索，報請檢察官指揮偵辦，昨日持拘票將涉嫌的詹姓男子拘提到案，據了解，詹男表示的確和這名女粉絲之間的確「發生一些事」，但與女粉絲的說法「有所出入」，雙方各說各話，警方偵訊後，仍將詹男移送橋頭地檢署。