詐貸472億史上最大！潤寅案王音之判刑27年、楊文虎25年定讞

▲楊文虎、王音之夫妻，當時潛逃美國時，由調查局進行通緝。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

記者吳銘峯／台北報導

堪稱史上最大的潤寅詐貸案，潤寅集團董事長楊文虎、王音之夫妻向12家銀行詐貸超過470億元，二審將王音之判刑27年、併科6億5千萬，楊文虎判刑25年、併科6億元，2夫婦上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞，2夫婦將發監執行。

本次定讞部分除楊文虎王音之夫婦外，2人的女兒、外界稱羨的「白富美」百億千金楊宇晨，一審雖遭判刑3年4月，二審改以洗錢等罪，輕判有期徒刑2年2月，併科100萬元；另外協助楊氏夫婦逃亡的前法官、律師黃呈熹，二審也改判1年10月、併科60萬元；王音之胞弟王振賢二審也獲判2年、併科罰金80萬元。這批被告全都未上訴，但檢方提出上訴，這次最高法院一併駁回上訴定讞。

潤寅集團是老牌紡織貿易商，從事化纖原料、橡膠、輪胎原料進口，旗下4家公司包括潤寅實業、易京揚實業、潤琦實業與頤兆實業，楊文虎、王音之夫婦為集團負責人。但因財務操作不當、資金周轉不靈，檢調單位查出，他們自2008年起以現金、水果禮盒，收買多家上市公司、廠商幹部，製作假合約、發票等不實交易紀錄，向多家銀行詐貸；詐貸所得除支付公司開銷外，還購買豪宅享受奢華生活。

最後公司2019年6月間一連串跳票，最終惡性倒閉，楊文虎夫婦留下一屁股債在案發前就潛逃美國。檢調單位透過司法互助逮回楊文虎夫婦，並將協助逃亡、洗錢的共同被告，一併偵辦，最後包含楊氏夫婦與楊宇晨、黃呈熹等人，全都遭到起訴。

全案於去年初偵查終結，檢方連續2波起訴，總計詐貸金額達472億元、45名被告，其中楊文虎、王音之均遭求刑30年。一審法院審理後，將楊文虎重判有期徒刑26年、併科罰金6億元；王音之重判有期徒刑28年、併科罰金6.5億元；楊宇晨判刑3年4月、律師黃呈熹判刑3年2月、王振賢也判刑3年2月。