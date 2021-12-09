付不出旅館費耍賤招！他PO賣賓士車假訊息　買家匯3萬到經理帳戶

▲黃男入住士林區某旅店，因沒錢支付向陳姓經理要存摺封面後，到臉書PO賣二手賓士車假訊息，導致買家轉帳3萬元至經理帳戶。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

說謊都不會臉紅！李男帶著其妻及黃姓友人等共5人入住士林某旅店，期間明知沒有錢支付住房費用，竟與黃男向旅店陳姓經理表示，要請母親匯款支付費用，故取得對方郵政存摺封面後，轉而在臉書刊登出售賓士二手車資訊，導致陳姓買家誤信匯款3萬到經理戶頭，隨後發現有詐欺，跑到派出所報案。士林地檢署偵結，依詐欺等罪起訴。

去年11月28日一行人入住，李男與黃男共同基於意圖為自己不法及洗錢犯意，向陳姓經理佯稱，「要請母親匯款2700元支付住房費用，請提供帳戶帳號。」陳不疑有他，同意黃男以手機拍攝存摺封面。

隨後，李男並拿陳姓友人手機，登入臉書刊登出售銀色二手賓士資訊，吸引了陳姓買家，導致他陷入錯誤，在30日早上匯款3萬元訂金到陳姓經理帳戶。

後來陳姓經理發現怎麼戶頭有3萬元入帳，驚覺有鬼，立刻報警；陳姓買家後來發現找不到人也報警提告。李男到案稱，有使用手機發文，也有向陳姓經理「借用」帳戶，入住旅店同行的友人則向檢警表示，李男、黃男有使用手機刊登出售賓士的假訊息，用來支付住房費用。

檢察官根據同行友人證詞、LINE對話及匯款資料等，認李男涉犯加重詐欺取財罪及違反洗錢防制法罪，依法起訴，追徵其價額。