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長榮購物平台EVA Mileage Mall上線！血拼還能「累積航空哩程」

▲▼長榮購物平台上線。（圖／長榮）

▲長榮購物平台上線。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空今宣布與會員忠誠度計畫開發商Collinson Valuedynamx及Points.com.Inc合作，運用因COVID-19疫情快速成長的電商平台商機，推出長榮航空無限萬哩遊會員專屬的EVA Mileage Mall購物平台。

長榮航空總經理孫嘉明表示，公司多年來持續致力於發展更多元的會員哩程服務，也不斷思考如何讓哩程能夠更貼近會員的生活，此次推出的EVA Mileage Mall購物平台，將有助於拉近公司與散布全世界各地會員的距離，並增加互動與黏著度，同時促使長榮航空無限萬哩遊會員計畫更加國際化，提升整體價值。

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長榮航空EVA Mileage Mall新平台串聯全球超過2,900商家，依會員消費需求共分為台灣、美國、加拿大、法國、義大利、日本、韓國等12區，電商商家涵蓋電子產品、娛樂休閒、線上百貨、健身、美妝用品、時尚服飾、精品、餐飲、居家生活等類別。

▲▼長榮購物平台上線。（圖／長榮）

▲▼長榮購物平台上線，消費還可累積航空哩程。（圖／長榮）

▲▼長榮購物平台上線。（圖／長榮）

凡是加入長榮航空無限萬哩遊的會員，只要自EVA Mileage Mall官方網站mall.brmile.com進入，即可輕鬆查詢到各項購物資訊，不受時間與空間限制進行消費購物，就可額外獲得長榮航空哩程，回饋之哩程數將會依各商家而不同，未來也將會視各廠牌及當地節慶，不定時推出各式優惠方案。

長榮航空表示，此次尋求與國際級專精於電子商務、平台設計及消費者資料分析廠商合作，將有助於日後擴充會員權益的相關平台，深耕會員的經營，同時也藉由商品銷售增進長榮航空與國際知名品牌建立更緊密的關係，以商業合作的模式提升長榮航空無限萬哩遊會員人數，精準的開發新客源，為疫情後的航空市場提前展開全球布局。

長榮航空表示，雖因疫情衝擊旅客搭機的次數，降低用飛行來累積哩程的機會，但此次推出的全新的EVA Mileage Mall服務，將有助於消費者快速累積長榮航空哩程，所累積哩程不僅可以兌換機票及艙位升等，也可以兌換許多與長榮航空異業結盟的產品，還可以全額折抵長榮航空免稅品及樂e購的購物金額，特別是該平台使用信用卡付款，民眾另可享有原信用卡公司提供的各式回饋，享受多重的優惠。

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