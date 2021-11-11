長榮末代「空中皇后」退役　波音747「蒙皮鑰匙圈」今限量開搶

▲長榮航空蒙皮鑰匙圈今天開搶。（圖／長榮航空提供）

記者許維寧／台北報導

素有「空中皇后」之稱的波音747－400是不少國內民眾第一次搭機出國的回憶，近年來波音747－400因年久已陸續退役，長榮航空最後一架747－400客機（機身編號B-16411），於2017年8月光榮退役，經拆解後飛機蒙皮由長榮航空製作限量「蒙皮鑰匙圈」，今天中午12時限量販售白色款。

長榮航空最後一架「空中皇后」波音747－400客機於2017年8月退役。長榮表示，747－400客機退役後經拆解部分飛機蒙皮由德國Aviationtag公司標得，經長榮獨家授權製作限量、獨一無二的波音747－400飛機蒙皮鑰匙圈，今天中午12時起於「長榮樂e購」首發販售白色款式，售價新台幣1140元，並同步於機上免稅品接受預訂。

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▲長榮航空蒙皮鑰匙圈共推出三種顏色。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，該批蒙皮鑰匙圈共有白色、綠色和橘色三種款式，共計生產1萬5000件，每件均有獨立生產序號，不僅彰顯其獨特性，亦具收藏價值，可在台灣銷售數量僅2000餘件。蒙皮鑰匙圈採用機身外層金屬製作而成，每個鑰匙圈顏色均為飛機上原有的塗漆，表面上留有歲月使用痕跡，特別是橘色在機身上的面積較小，所以橘色款式算是限量中的稀有商品，此次先行販售白色款式，綠色和橘色款式亦將於日後陸續安排上架。

長榮航空進一步指出，德國Aviationtag公司早期主要是收購除役的客機零件，並設計為獨一無二的收藏品，2015年起利用老舊飛機蒙皮重新升級成鑰匙圈，素有「空中皇后」美譽的波音747－400一直是航空迷最喜愛的機型之一，此次推出蒙皮鑰匙圈可以讓航空迷保有客機的歷史與身影，意義非凡。

另外，「長榮樂e購」提供不限金額免運費宅配到府，此次推出的波音747－400蒙皮鑰匙圈適用於單件9折優惠，3件以上85折的優惠。

▲長榮航空波音747蒙皮卸除後製作成鑰匙圈。（圖／長榮航空提供）