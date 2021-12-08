揮別梅克爾時代！蕭茲就職德國新總理　外交部：盼拓展各領域合作

▲蕭茲（Olaf Scholz）宣誓就職德國總理。（圖／路透）

記者蘇晏男／台北報導

德國國會8日以395：303票選出社會民主黨（SPD）領袖蕭茲（Olaf Scholz）為新任總理，今後率領由社民黨（FDP）、綠黨（Greens）與自民黨組成的「紅綠燈聯盟」邁入新時代，正式揮別前總理梅克爾（Angela Merkel）長達16年的執政。對此，外交部8日表示，這是德國史上首度3黨聯合執政，外交部對蕭茲及德國新政府表達誠摯祝賀。

外交部指出，德國2021年9月26日完成國會選舉，我國駐德國代表處旋即致函相關議員表達祝賀。蕭茲順利獲選德國總理並籌組新政府，外交部也訓令駐德國代表處，第一時間將總統蔡英文的賀函轉致給德國新總理，期許台德關係更加友好密切。

「台灣與德國共享自由、民主、人權、法治等核心價值，近年來雙邊實質關係穩定發展，近5年來簽定12項合作備忘錄，在科技合作、能源轉型、互換駕照、金融監督、航空服務等領域廣泛合作。」外交部強調。

另外，社民黨與綠黨、自民黨在7日簽署的聯合執政協議中特別提到，支持民主台灣實質參與國際組織，以及台海現狀的改變僅能透過和平方式並在兩岸同意下進行。

外交部說，德國新政府充分展現對台灣的友善立場，我國衷心期盼在既有的穩固良好基礎上，與德國進一步拓展台德雙邊在各領域的交流合作，共同促進互惠互利的和平繁榮與永續發展。

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