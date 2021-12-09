5至14歲兒童染Omicron機率「比成人多3倍」？羅一鈞：多為輕症

記者嚴云岑／台北報導

新變種病毒Omicron來勢洶洶，世界衛生組織（WHO）日前公布數據指出，其傳播力在5至14歲高危險群會比成人高出2~3倍，被問及指揮中心是否有預防措施？醫療應變副組長羅一鈞表示，這是從南非豪登省觀察到的初步資料，但幾乎都是輕症，而台灣在Delta侵台時已經做好相關兒童醫療準備，應有足夠能量應付Omicron入侵。

WHO日前公布Omicron初步數據分析，相較於先前的變異株，該病毒可能對較易感染或已接種疫苗者再度感染，但多為輕症。另外，分析資料也顯示，Omicron傳染力在5至14歲的高危險群比成年人高出2~3倍。

對於WHO分析，羅一鈞回應，這是從南非豪登省看到的初步觀察，在這波疫情中，兒童感染人數的確有明顯上升，不過幾乎都是輕症，很少需要使用到氧氣。雖然Omircon在尚未接種疫苗的孩童身上有增加情形，但對於成年人亦具威脅性。

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羅一鈞補充，WHO公布數據應該是要提醒全球先做好兒童預防措施與醫療整備，不過先前在Delta爆發本土病例時，也一度傳出兒童染疫後會有嚴重症狀，當時指揮中心已請各醫院著手進行醫療準備，應該足以因應Omicron入侵。

Omicron強襲讓全球紛紛開打第三劑疫苗，指揮中心目前建議接種莫德納、BNT等mRNA疫苗者，第三劑也可打同廠牌。不過，英國近期公佈研究指出，BNT混打莫德納並未看到顯著副作用，還有抗體增強效果，被問及台灣是否也會開放開選項？發言人莊人祥回應，最近也在詢問ACIP最快何時可針對相關議題做討論。