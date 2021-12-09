少年輔育院改制為矯正學校　法務部：協助每個孩子回歸社會

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院會9日通過法務部提出矯正教育的新編制，法務部表示，法務部近年積極推動原司法少年執行感化教育處所，自少年輔育院改制為矯正學校，並在110年8月1日完成改制，原誠正中學兩分校改設成獨立的矯正學校「敦品中學」 及「勵志中學」。

法務部表示，為強化兒少保護之社會安全網，提供誤入歧途少年更為充沛之教育資源環境，落實兒權公約精神，法務部積極推動將原司法少年執行感化教育處所，自少年輔育院改制為矯正學校。

法務部表示，在108年8月1日先將桃園及彰化少年輔育院，分別改制為誠正中學桃園分校及彰化分校，再經過不斷努力，在110年8月1日完成改制，兩分校改設成獨立的矯正學校「敦品中學」 及「勵志中學」，並於今天向行政院提案廢止「少年輔育院條例」，開啟我國矯正教育新篇章。

法務部強調，少年輔育院改制成矯正學校後，有別於過去的少年矯正機構，學校正式編制上，特別納入教師、輔導教師、特教教師、心理師及社會工作師等專業輔導人力，以健全學校完善師資品質，將有助於提升矯正教育及輔導處遇之量能。

法務部表示，矯正學校肩負教育及輔導司法少年的重要任務，未來將由矯正及教育人員攜手合作，結合專業輔導資源共同推動，構築更加完善的教育環境，協助每個孩子成長蛻變、順利回歸社會。