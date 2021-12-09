男忘帶鑰匙爬窗搞錯房間　女房客尖叫求救！他4樓墜落全身骨折

▲黃男因酒後忘帶鑰匙學蜘蛛人打算攀牆入屋，卻進錯窗戶遭喝斥墜樓。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

12月6日凌晨5時許，台北市信警分局吳興街派出所警方接獲民眾報案，有一女子在自家房間內，發現有男子要開她窗戶入侵，結果女子尖叫求救，這名爬窗入屋的陌生男子瞬間從4樓掉到1樓，當場多處骨折動彈不得，警分局立刻派遣巡邏員警到場處理，並通報救護人員到場。

▲黃男因酒後忘帶鑰匙學蜘蛛人打算攀牆入屋，卻進錯窗戶遭喝斥墜樓。（圖／記者張君豪翻攝）

吳興街派出所警員到場時，發現墜樓黃男（35歲）意識清楚，針對警消詢問仍有反應，但身體多處骨折無法動彈，黃男自稱因酒醉忘記帶鑰匙，一時失慮仿效「蜘蛛人」攀爬公寓外牆欲進入房間。

黃男酒喝多了記錯房間位置，他攀爬進入別人房間窗戶，遭其他房客發現喝斥，當場從四樓失足墜落一樓，全身多處骨折，所幸無生命危險，目前仍住院治療中，但因黃男涉嫌侵入住宅行為屬實，警方函請台北地檢署偵辦。

警方指出，由於該棟有女房客在網路貼文中說明，黃男墜樓前已有騷擾行為，但經調查，目前並無女房客報案紀錄，警方會加強巡視及約制，以避免類似情況再次發生。

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