新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包秒拍照　真相讓本人氣炸

▲原PO上傳新郎在新娘身後偷牽女賓客的照片。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



記者鄒鎮宇／綜合報導

婚禮散場時，新郎及新娘都會在會場外與賓客合照，留下美好的回憶。一名男網友表示，他發現新人合照時，新郎竟在新娘背後跟一名女賓客牽手，質疑「我現在是不是應該要去把新娘牽走？」但網友看完卻笑翻，直言這名女賓客的穿著根本是「岳母」之類的長輩。事後雖證實是一場惡搞的玩笑，但女賓客被誤認「岳母級別」，還是讓本人氣炸。

「這訊息量有點大」，該名男網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他上廁所出來後，看到新人正在和一名女賓客合照，但新郎的手卻在新娘後方與女賓客牽起，「好像看到了什麼不該看的」，「我現在是不是應該要去把新娘牽走？」而該文PO出短短兩小時，就吸引超過6000人朝聖按讚、留言。

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網友看完紛紛留言，「我會偷偷跟新娘說」、「伴娘永遠都是最正的」、「牽啥，照片都有了直接給新娘看啦」、「新娘的腰是麻痺了喔」，也有人說「一個是老婆，一個是岳母SOD的概念」、「新郎的媽媽吧，看背影應該有年紀」、「為什麼不能牽大姑或小姑？」、「是親家母啦」。

▲▼原PO解釋照片是惡搞，單純為了讓大家笑一笑。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



事後，原PO也解釋，這張照片是新郎跟新娘討論出來，刻意拍的「惡搞照片」，單純為了博君一笑，強調點點裝的女生並不是長輩等級，而是一個「大正妹」，「她要哭死了一堆人說是岳母」。

據悉，該名點點裝女賓客留著中長髮、長相清秀且五官立體，在臉書上有著5000多人追蹤，得知被一票網友認為是「新郎的媽」後，氣得開玩笑說「媽哩企系」，「沒事，新娘美美的就好，我不重要啦，我還抱著我兒子勒，笑死的背影」。

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