快訊／印度「國防參謀長」空難搶救不治　享壽63歲

▲印度國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

印度最高將領、國防參謀長拉瓦特(Bipin Rawat)在印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu)的軍用直升機墜毀意外中,送醫搶救不治,享壽63歲。印度空軍在推特上指出,參謀長與夫人馬杜麗卡(Madhulika Rawat)一起在事故中罹難。

根據CNN報導,拉瓦特從軍四十多年,於1978年入伍服役,指揮過印度多支部隊,2019年被任命為國防參謀長,前一個職務是陸軍參謀長。

Gen Bipin Rawat was an outstanding soldier. A true patriot, he greatly contributed to modernising our armed forces and security apparatus. His insights and perspectives on strategic matters were exceptional. His passing away has saddened me deeply. Om Shanti. pic.twitter.com/YOuQvFT7Et