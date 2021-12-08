天外飛來神鴨撞碎貨車擋風玻璃　肇事者奄奄一息躺車下　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名吳姓男子，日前駕駛小貨車行經市區時，竟遭到遠處1隻鴨子朝車頭飛來，吳男閃躲不及直接撞上，造成貨車擋風玻璃破裂，肇事鴨子倒臥車下奄奄一息，男自行花數千元更換擋風玻璃，直呼太倒楣了。警方到場後由於無法確認「肇事者」有無飼主，只好將鴨子交由動保人員帶回後野放客家圓樓。

▲這隻飛天神鴨，就這樣不偏不倚的衝向吳男所駕駛的小貨車，將擋風玻璃撞破後，奄奄一息躺在車底。（圖／記者黃孟珍翻攝）

這起車禍意外發生在10月12日下午2時許，吳男駕駛工作的小貨車行駛苗栗市復興路2段時，突然有1隻鴨子從他左前方從天而降，不偏不倚的朝車頭飛來，吳男見狀後連閃躲的時間都沒有，直接撞上這隻鴨，車頭擋風玻璃立刻破裂，下車查看後，發現鴨子也躺在車底奄奄一息。

▲鴨子撞上貨車後，整面擋風玻璃應聲破裂。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方接獲報案後立即前往處理，對吳男的說法也半信半疑，經調閱行車記錄器後，才相信吳男所言不假；經警方調查附近環境，並無發現有人飼養鴨子，不過警方將繼續調查，如果有飼主，將追查毀損等責任。動保人員隨後也將這隻鴨子帶回檢查，發現無大礙後，目前已經野放在客家圓樓附近水塘。

苗栗警分局也呼籲，民眾若有飼養家禽或犬貓等寵物，應該加以監控、管制，避免亂竄造成危險。

▲鴨子撞上貨車後，一度奄奄一息倒在車底。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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