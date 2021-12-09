《華燈初上》蘇媽媽真實存在！她被5年閨蜜搶男友崩潰休學　眾人怒

▲《華燈初上》為12月首週Netflix台排行榜第一，楊謹華飾演蘇媽媽。（圖／翻攝華燈初上臉書）



記者崔子柔／綜合報導

「沒想到分手前後在他身邊的女生是你，而你是我最好的閨蜜」，一名女網友昨（8）日發文指出，她近期和男友吵架都沒有見面，沒想到最後發現，閨蜜私下一直和男友約會出遊，讓她無法接受，也被網友說情節和台劇《華燈初上》相當類似。

原PO在Dcard發文表示，她和男友、閨蜜、閨蜜男友是五專同學，現在一起上二技，常常4人一起出遊，但後來閨蜜和男友分手，原PO近期也和男友吵架，快要2個月沒有見面。

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▲女網友發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO提到，男友在9月底和她提分手，當時閨蜜還苦心安慰她，沒想到事後發現當時閨蜜就和男友待在一起，隔天2人還和男友的朋友一起到宜蘭玩，讓她傻眼至極。

原PO表示，當時約好一起念同間大學，現在分手了又同班，還要看閨蜜和前男友裝模作樣，實在太痛苦，和媽媽討論過才選擇休學。

原PO和閨蜜攤牌後，卻被已讀不回，想找前男友討個說法，對方也只說「你不是都知道了幹嘛一定要我說」，讓她感到心痛無比，「這五年來，我把妳當閨蜜，妳辜負我對妳的好，所有的一切、你的作為，我這輩子都不會原諒妳，妳既然那麼想要他，拿去，我不要了，祝你們幸福。」

▲▼原PO和前閨蜜（上）、前男友（下）的對話。（圖／翻攝自Dcard）



文章引起網友熱議，不少人紛紛留言表示，「事實證明不要把另一半介紹給過於親密的朋友身上，免得劈腿」、「直接好友圈公布啊」、「遇到這種男的，下一個跟你一樣遭遇的就是你閨蜜」、「這是在演華燈初上嗎」、「為了這種人浪費自己的時間和未來太不值得啦」。