　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

孩子，請告訴我們如何做自殺預防？桃園生命線協會招募青年志工

▲預防自殺，桃園生命線協會招募青年志工。（圖／記者楊淑媛攝）

▲理事長郭國卿（左）頒發「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」優勝者獎牌獎金。（圖／生命線協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市生命線協會今年成立30年，有感青少年自殺議題層出不窮，辦理「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」活動，8日於青年局舉行頒獎。協會主任張翠華說，在這次1995愛生命影片徵選中，希望透過孩子的眼光，來告訴我們如何做自殺預防，同時也從徵選的影片中，發現青少年最大的痛苦，來自於家庭！

另外，張翠華也表示，桃園市生命線協會這幾年來，也發現成人要輔導青少年不易？明年(2022年)協會將結合桃園市政府局處與扶輪社資源，共同召訓本會31期自殺防治青年志工，歡迎20-35歲的青年朋友們加入，期透過專業培訓，成為生命自殺守門人，共同陪伴生活中有困難的親友！志工報名專線03-3011021。▲預防自殺，桃園生命線協會招募青年志工。（圖／記者楊淑媛攝）

張翠華說，「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」活動，原有60部影片參展，後來因為資格的關係，剩下38部影片，在孩子們拍攝的影片中，發現是青少年最大的痛苦，來自於家庭，其次則是人際和同儕認同。「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」優勝成績分別為：第一名：一縷微光。第二名：憾、生日快樂。第三名：曙光THE Light、我們。佳作：文心蘭、夢影、人生ON Line、倘若那天。

桃園市生命線協會歷屆理事長包括：吳東霖、林翠粉、王鴻烈、陳仕坤、郭國卿、吳麗玲、黃裕舜、林源德、朱鳳芝、許勝傑、陳鄭權、邱德順、陳達成、許金華、劉春向、許長壽、袁維政、高志明。現任理事長郭國卿不僅於成立之初即加入擔任志工，除擔任第五屆理事長，並在時隔多年後，再度接任第二十屆理事長，對生命線協會的奉獻，不遺餘力。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
獨／送醫畫面曝！「帽T殺手」採檢癲癇發作　除暴特勤舉槍戒備
鳳梨開車尋嘉義擺攤高二弟　排隊「用新台幣下架」暖爆
車牌辯識呆了！他1家4口受困停車場　警霸氣「拔牌重刷」放人
狂咳半年　醫一看「舌頭整片黃」：末期了
獨／公投與閣揆信任脫勾　蘇貞昌續任行政院長到明年底
快訊／「帽T殺手」下機癲癇發作！　緊急診治中
日人氣樂團遭卡車追撞　31歲貝斯手當場死亡
快訊／「帽T殺手」落地了！除暴特勤隊帶走人　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快索票！超強卡司接力嗨唱　青埔「桃園陽光劇場」盛大開幕

孩子，請告訴我們如何做自殺預防？桃園生命線協會招募青年志工

拚二劑8成涵蓋率　彰化衛生局偕大賣場「送百元禮券」催打

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

屏東大店長工讀生「三恆一樹王品超」　成營收上千萬元執行長

疫情解封吹起露營風　業者喊明年阿里山推露營節開千帳

第四屆桃園青年諮詢委員徵選ING　歡迎關心市政發展青年報名

全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

重量級卡司登場　李筱峰《小瘋人生》12／12桃園講唱會發表

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

快索票！超強卡司接力嗨唱　青埔「桃園陽光劇場」盛大開幕

孩子，請告訴我們如何做自殺預防？桃園生命線協會招募青年志工

拚二劑8成涵蓋率　彰化衛生局偕大賣場「送百元禮券」催打

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

屏東大店長工讀生「三恆一樹王品超」　成營收上千萬元執行長

疫情解封吹起露營風　業者喊明年阿里山推露營節開千帳

第四屆桃園青年諮詢委員徵選ING　歡迎關心市政發展青年報名

全台首座實體社大月眉學園揭牌　林右昌期許基隆社大引領全國

重量級卡司登場　李筱峰《小瘋人生》12／12桃園講唱會發表

真相大白！吳釗燮確實稱公投是民粹、反智　外交部卻譴責立委扭曲

五月天阿信吃醋走心了！　要天后演唱會刪掉這首歌：都沒找我寫

林華韋9日召開視訊記者會　宣布富邦新任總教練？

拖行爆頭慘死畫面曝光！高雄騎士撞轎車遭輾身亡　後車差點煞不住

「連帽外套」才不是穿去買便當！5種風格好時髦，寒流也剛好應付

快索票！超強卡司接力嗨唱　青埔「桃園陽光劇場」盛大開幕

超級變異株Omicron「又出現變體」　全球首例現蹤澳洲

獨／送醫畫面曝！新店槍手採檢「癲癇發作」　除暴特勤舉槍戒備

少婦控夫偷拍「吞吐片」PO網　他當庭拉起褲子：那男的不是我

初嚐漢堡王「唯一必點」　100元爽吃2份漢堡

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

高雄嬤狂掃21愛心便當！站長爆真實家境

台南「熬通宵搶房」被查了　黃偉哲說重話

接種莫德納　彰化衛生局送100元

桃園鼓勵學校認養浪浪　每隻最高補助2萬

才說不抓逾期移工　她打疫苗秒被抓

雲林港口垂釣「行不行」　縣府、海巡署見解不同

青埔「桃園陽光劇場」開幕　系列接力嗨唱

婦人意圖輕生　警鬼門關前一把救回

街頭狂噴「「淫女+賤女」」紅漆　癡情男被判刑

桃園莫德納疫苗「隨到隨打」還送白米

台南保時捷中心上樑

車遊墾丁東港爆胎　警出手相助

畜牧廢水再利用　多贏變黃金

更多熱門

相關新聞

桃園藝設中心招募青年志工

桃園藝設中心招募青年志工

桃園市政府藝文設施管理中心所屬三大館舍，招募新志工囉！因應桃園展演中心、中壢藝術館、桃園光影文化館藝文活動逐年成長，自2月20日起至3月15日開放報名，歡迎對劇場、展覽、電影有興趣的青年一起加入為民服務的行列，成為熱心奉獻的文化志工團隊。

關鍵字：

桃園生命線協會招募青年志工

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

《炮仔聲》女星車禍意外！國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

國光女神「藏不住了」宣布懷孕！　試管3個月迎雙胞胎

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面