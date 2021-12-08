孩子，請告訴我們如何做自殺預防？桃園生命線協會招募青年志工

▲理事長郭國卿（左）頒發「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」優勝者獎牌獎金。（圖／生命線協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市生命線協會今年成立30年，有感青少年自殺議題層出不窮，辦理「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」活動，8日於青年局舉行頒獎。協會主任張翠華說，在這次1995愛生命影片徵選中，希望透過孩子的眼光，來告訴我們如何做自殺預防，同時也從徵選的影片中，發現青少年最大的痛苦，來自於家庭！

另外，張翠華也表示，桃園市生命線協會這幾年來，也發現成人要輔導青少年不易？明年(2022年)協會將結合桃園市政府局處與扶輪社資源，共同召訓本會31期自殺防治青年志工，歡迎20-35歲的青年朋友們加入，期透過專業培訓，成為生命自殺守門人，共同陪伴生活中有困難的親友！志工報名專線03-3011021。

張翠華說，「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」活動，原有60部影片參展，後來因為資格的關係，剩下38部影片，在孩子們拍攝的影片中，發現是青少年最大的痛苦，來自於家庭，其次則是人際和同儕認同。「微糖少冰的青春滋味--1995愛生命影片徵選」優勝成績分別為：第一名：一縷微光。第二名：憾、生日快樂。第三名：曙光THE Light、我們。佳作：文心蘭、夢影、人生ON Line、倘若那天。

桃園市生命線協會歷屆理事長包括：吳東霖、林翠粉、王鴻烈、陳仕坤、郭國卿、吳麗玲、黃裕舜、林源德、朱鳳芝、許勝傑、陳鄭權、邱德順、陳達成、許金華、劉春向、許長壽、袁維政、高志明。現任理事長郭國卿不僅於成立之初即加入擔任志工，除擔任第五屆理事長，並在時隔多年後，再度接任第二十屆理事長，對生命線協會的奉獻，不遺餘力。